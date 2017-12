Sénégal: Litige marché «Bou Bess» de Guédiawaye - La collecte des patentes suspendue sur décision préfectorale

Quand Racine Talla fait savoir que sa « mairie de Wakhinane Nimzatt a introduit un rabat d'arrêt par (son) conseil », en face, on jure la main sur le cœur ne pas avoir de notification du rabat suspensif de la décision. «Il y a eu un arrêté du sous-préfet de Pikine Dagoudane qui, conformément à la loi et à l'arrêté de la Cour suprême, nous a dévolu le marché Bou Bess», atteste Omar Ly, conseiller technique de Cheikh Dieng, maire de Djiddah Thiaroye Kao. Les autorités préfectorales vont demander une nouvelle expertise de l'Anat pour tirer au clair une affaire qui empoisonne les activités dans le marché Bou Bess.

La police a mis fin à la confusion générale avec des arrestations : six du côté de Wakhinane Nimzatt dont le 1er et 3ème adjoint au maire pour troubles à l'ordre public.

Les uns s'opposant aux autres pour la paternité du marché Bou Bess et donc pour la collecte des patentes auprès des marchands. Ce sont des recettes estimées à 50 millions de FCfa par an.

Le préfet de Guédiawaye et celui de Pikine se sont entendus pour ordonner l'arrêt de la collecte des patentes au marché «Bou Bess» en attendant les conclusions de l'Agence nationale de l'aménagement du territoire pour la délimitation communale du marché que se dispute les deux parties. C'est une décision qui clôt un face-à-face tendu entre élus et agents municipaux des deux communes d'arrondissement.

C'est un contentieux vieux de 21 ans qui a connu son paroxysme mardi en fin de matinée avec une manifestation d'élus de Guédiawaye qui a failli tourner au drame. Les communes d'arrondissements de Wakhinane Nimzatt de Guédiawaye et de Djiddah Thiaroye Kao de Pikine se disputent l'autorité et la paternité du marché «Bou Bess». Il rapporte 50 millions de FCfa par an.

