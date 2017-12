Sénégal: Présidentielle 2019 - Aliou Sall et Abdou Karim Sall scellent l'alliance pour la réélection de Macky Sall

L'alliance pour la réélection du président Macky Sall au premier tour de la présidentielle de 2019 a été lancée, dimanche, à Mbao, par Aliou Sall et Abdou Karim Sall. Le maire de Guédiawaye a saisi cette tribune pour appeler à la mobilisation de toutes les énergies, afin que cette initiative puisse prendre forme.

Le coordonnateur de « Benno Bokk Yakaar » (Bby) à Guédiawaye, Aliou Sall, est convaincu que la banlieue, de Grand Yoff à Diamniadio, voire au-delà, constitue l'enjeu essentiel de l'élection présidentielle de 2019. A ce propos, il a relevé que les responsables de l'Apr et de Bby, bref, tous les leaders d'opinion favorables au président Macky Sall, doivent se ceindre les reins et faire sauter les frontières des structures classiques du parti et de la coalition. Histoire d'avoir une stratégie solidaire de sécurisation et d'extension du leadership du camp présidentiel dans la banlieue. M. Sall a dit avoir pris toutes les dispositions pour appuyer le coordonnateur des Cadres républicains de Pikine et les autres responsables de la banlieue pour formaliser cette initiative. « Le but n'est pas de remettre en question les structures classiques du parti encore moins celles de la coalition, mais d'affirmer notre ambition et notre volonté, à travers une démarche de combat, en vue de sécuriser la banlieue lors de la prochaine élection », a-t-il avancé. A l'en croire, cela aboutira à l'apaisement des cœurs, facilitera le dialogue entre tous et leur permettra d'avoir la même vision et la même démarche.

Le maire de Guédiawaye a, en outre, affirmé avoir fait confiance à Abdou Karim Sall et à son esprit d'ouverture pour que cette initiative puisse prendre forme et drainer toutes les énergies de la coalition et de l'Apr. « Il est évident que si les énergies continuent à être mobilisées autour de chacun des responsables, nous ne pourrons pas donner le plein succès à de telles initiatives », a-t-il ajouté. Aliou Sall a profité de sa présence à Mbao pour lancer un appel à ses camarades de parti à Guédiawaye d'abord, puis à ceux de Pikine. « En ce qui me concerne, je demande pardon à tous les responsables de Guédiawaye qui peuvent s'estimer offensés par moi, même si je ne le fais pas, et je pardonne à tout le monde. Je citerai ces responsables à Guédiawaye. Car je ne peux me passer de faire un appel à Guédiawaye et le faire ici à Pikine », a-t-il poursuivi.

Par la suite, le coordonnateur de Bby Guédiawaye a demandé aux responsables de Pikine de dépasser les passions et d'oublier les ambitions personnelles qui, selon lui, ne sont pas appropriées dans ce contexte. « Puisque nous avons déjà dépassé les législatives et que les locales ne se profilent pas dans l'horizon d'avant présidentielle, il n'y a qu'une seule chose qui vaille notre mobilisation : la réélection du président Macky Sall dès le premier tour », a-t-il soutenu. En réaction, Abdou Karim Sall a affirmé son engagement à ne ménager aucun effort pour que cette initiative soit une réalité.