Sénégal: Haute compétition et santé - 95% des morts subites en sport sont d'origine cardiaque

Pour une meilleure santé dans la pratique du sport, la cardiologie est essentielle. Compte tenu du fait que 95% des morts subites sur les lieux sportifs sont d'origine cardiaque, selon les spécialistes, le Club africain de cardiologie du sport s'est penché sur la question.

En marge du 7ème congrès panafricain et méditerranéen de cardiologie du sport, les spécialistes ont demandé aux sportifs de haut niveau de prendre en compte la dimension prévention pour éviter la catastrophe. Le cas de la lutte sénégalaise a été passé à la loupe compte tenu des efforts naturels et surnaturels fournis par les mastodontes sénégalais dans les arènes mais aussi aux entrainements. Exposant sur la lutte sénégalaise, Alioune Sarr, président du Comité national de gestion de la lutte au Sénégal (Cng) a attiré l'attention des lutteurs sénégalais sur les dangers de certaines pratiques. « La lutte a un côté culturel très important, ce qui n'empêche pas les athlètes d'utiliser des méthodes plus modernes pour se préparer et on a terminé par ces comparaisons entre ces athlètes d'il y a 5 ans et ceux d'aujourd'hui », explique-t-il craignant pour la santé de certains lutteurs. Toutefois, il révèle que jusqu'à présent, il n'y a pas de dopage officiellement dans l'arène.

Alioune Sarr prévient les lutteurs

Par rapport aux problèmes que pourraient rencontrer ces lutteurs, le spécialiste qui fut médecin des équipes nationales de 1976 à 1981 lance : « Vous savez, tout être humain a un rapport entre sa taille et son poids. Supposons qu'un homme de 1,70 m ne doit pas dépasser 70 kg, une femme de 1,65 m ne devrait pas dépasser 60 kg. Si vous multipliez par deux votre poids, le cœur a un gros effort à faire pour faire le tour de l'organisme et doit le faire dans le même temps par rapport à une surface corporelle petite ou moyenne. Dans notre culture, vous avez l'habitude d'entendre, c'est un petit homme et quand il est gros et vieux, il reste à la maison et ne peut plus bouger parce qu'il a usé son organisme. Donc, il faut faire attention avec la surcharge pondérale, la destruction des articulations parce que ce sont les genoux qui souffrent le plus ; le cœur s'épuise à force de trop travailler, les reins, le foie et tous les organes sont plus ou moins détruits ». Par rapport à la prévention, il soutient que le Cng fait son travail, mais c'est très difficile avec les croyances des lutteurs. Abdalah Mahdaoui, responsable du Club africain de cardiologie du sport, demande, de ce fait, aux spécialistes de faire davantage dans la prévention pour prévenir les morts subites.

Il recommande aux sportifs d'adopter de bonnes pratiques. Pour les spécialistes, il demande la mise en place sur les terrains de modalités de prise en charge en cas d'accident cardiaque.

« Il y a aussi le rôle du médecin dans la prévention et la délivrance de certificat d'aptitude à la pratique sportive », rappelle-t-il.