Sénégal: Infrastructures sportives - Le Palais des Sports et de l'Arène nationale réceptionnés en juillet 2018

Le Palais des Sports «Dakar Arena» de Diamniadio et l'Arène nationale seront réceptionnés au mois de juillet 2018. C'est la principale assurance que le ministre des Sports a reçue des responsables de la construction de ces infrastructures. En visite sur ces deux sites, Matar Bâ a pu constater l'état des travaux.

La première étape a conduit la délégation à Diamniadio, avec la visite du chantier du Palais des Sports « Dakar Arena ». Sur place, les ouvriers qui s'affairent autour de différentes tâches ont accueilli leurs visiteurs, les outils à la main. A la suite des techniciens de la partie turque, Djibril Diop, ingénieur-chef de projet à la Société de gestion des infrastructures publiques dans les Pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose (Sogip Sa) a assuré ses hôtes de la bonne tenue du chantier. « Nous avons pu faire l'intégralité des fondations.

Elles devaient prendre du temps mais nous avons pu faire, en un mois, 800 micropieux. Nous avons également enchaîné avec la superstructure en béton et normalement, en fin décembre, cette dernière devrait être finalisée », a-t-il dit. Avant d'ajouter qu'il y aura une partie de la superstructure qui sera en charpente métallique qui a d'ailleurs été déjà usinée en Turquie. « Le matériel est même déjà acheminé au Sénégal et se trouve au Port. Et, en principe, en début janvier, on devrait démarrer le montage de la charpente », a assuré M. Diop. Pour qui ce complexe multifonctionnel d'une capacité de 15.149 places est bâti sur une assiette dédiée de 9,5 hectares et dont le bâtiment spécifique, qui concerne 3,4 hectares, va compter également 1000 places de parking. Il est destiné, entre autres activités, au basketball, au tennis, à la boxe, aux réunions mais aussi aux concerts. Après le Palais des Sports, la visite s'est poursuivie au chantier de l'Arène nationale où Matar Bâ était de retour après un passage en novembre 2016. Et depuis cette date, les travaux ont évolué et il était question pour lui de s'en rendre compte. « Nous avons visité ces deux grands chantiers et c'est une confirmation que nous avons un président qui est engagé résolument aux côtés des sportifs pour développer ce que nous avons de plus cher dans ce pays, c'est le sport. C'est une vision très claire qui commence d'abord par mettre en place des infrastructures qui répondent aux normes et ce sont ces dernières qui garantiront un sport performant pour le Sénégal », s'est-il félicité.

Non sans indiquer qu'elles « seront terminées et livrées aux sportifs sénégalais au mois de juillet ». Ces chantiers dont le cumul des coûts (66 milliards de FCfa pour «Dakar Arena» et 32 pour l'Arène nationale) fait environ 100 milliards de FCfa témoignent, à ses yeux, de la volonté du chef de l'Etat d'accroître les efforts consentis en faveur des sportifs : « Ce sont ces milliards qui sont investis pour accompagner les sportifs sénégalais ». C'est donc avec beaucoup d'enthousiasme que Matar Bâ attend avec tout le monde sportif, la réception de ces deux infrastructures « au retour de la Coupe du monde ».

Gestion de ces joyaux : une affaire de tous

Construire des infrastructures est une chose, les entretenir en est une autre. Avec les moyens consentis par l'Etat pour satisfaire les sportifs, il convient pour tous les acteurs, de prendre soins de ces joyaux. Et le ministre des Sports affirme que pour cela, la rigueur sera de mise : « On va changer de méthode. Je pense que cet investissement va nous permettre de changer de fusil d'épaule parce que ce ne serait pas cohérent qu'on ne gère pas bien ces investissements qui accompagneront évidemment le développement du sport national ». Déjà à Diamniadio, Matar Bâ a souligné qu'il y a une société qui gère les investissements et à Pikine, nous sommes dans une collectivité locale. Donc, au-delà de la Direction des infrastructures sportives, il indique que tous les acteurs seront impliqués dans un comité de gestion qui sera bien surveillé et qui fera des rentrées de fonds qui vont permettre de poursuivre l'investissement. « C'est la seule voie à suivre parce que si on prend des privés (et c'est possible de faire comme le Maroc), il faut avoir une péréquation pour pouvoir accompagner ceux qui organisent les activités sportives », a-t-il dit.