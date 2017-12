Afrique du Sud: Distinction - Le Prix Mandela au président de la Tanzanie

Dr John Pombe Joseph Magufuli, président de la République unie de Tanzanie, est lauréat 2017 du Prix Mandela de la paix, selon un communiqué signé par le président de la Fondation en France.

Différents Prix Mandela seront décernés prochainement à des personnalités ou institutions pour récompenser des actions louables en faveur de l'Afrique et de la paix dans le monde, dans l'esprit du panafricanisme. Selon la Fondation, l'attribution des Prix Mandela suit trois étapes. Il s'agit d'abord de la phase populaire où tout le monde peut proposer une candidature motivée de lauréats avant le 30 juin. Ensuite, il y a la phase diplomatique où les diplomates et les personnalités proposent des candidatures avant le 30 octobre. Et, enfin, la phase de sélection où le comité du Prix Mandela sélectionne parmi les propositions soumises cinq candidatures à transmettre au jury qui désigne les lauréats de l'année 2017.

Le comité du Prix Mandela a reçu, pour l'édition 2017, 4956 candidatures, dont 4201 candidatures populaires, 155 candidatures individuelles, 517 candidatures diplomatiques et 83 candidatures officielles. Il a décidé d'écarter, à la première lecture, des candidatures non motivées au nombre de 528. A l'issue de la sélection, le comité et le jury des Prix Mandela remercient le public, les diplomates et les personnalités qui ont proposé des candidatures. Sur la base des propositions populaires, considérant des propositions diplomatiques et vu les critères d'attributions des dites distinctions, le jury a décerné le Prix Mandela de la paix au Dr John Pombe Joseph Magufuli, président de la République unie de Tanzanie, pour sa poursuite de la politique tanzanienne de gardien de la paix régionale et ses actions très louables en faveur de justice sociale et de pacification régionale. Selon le jury, la gouvernance du président tanzanien se caractérise essentiellement par une lutte énergique contre la corruption et le gaspillage, la promotion de l'éducation et la politique de lutte contre la pauvreté, sources d'amélioration des conditions de vie et de paix sociale en Tanzanie.

Le Prix Mandela de la démocratie a été attribué à Uhuru Kenyatta, président de la République du Kenya, pour son esprit démocratique et son respect des décisions institutionnelles qui consacrent le principe sacré de séparation des pouvoirs. D'après le jury, il a fortement contribué à la consolidation du processus démocratique au Kenya. Quant à notre compatriote Mbagnick Diop, président du Mouvement des entrepreneurs du Sénégal (Meds), il recevra le Prix Mandela du meilleur entrepreneur. Le jury a salué l'ensemble des actions remarquables du président du Meds en faveur de l'innovation, du développement des entreprises et de la création d'emplois au Sénégal.