Sénégal: Transformation des fruits et légumes - Les femmes de Kaffrine étalent leur savoir-faire

Dans la même veine, M. Sarr estime que Kaffrine est une région qui est en train de bénéficier grandement de l'attention du chef de l'Etat, Macky Sall. Il en veut pour preuve les réalisations faites par le Pudc et par d'autres programmes. Les femmes de Kaffrine ont unanimement remercié les différentes personnalités de leur région. Aux premières desquelles le président de la chambre de commerce. Selon elle, Maodo Sarr les accompagne toujours en les mettant dans de meilleures conditions à la Fidak et dans d'autres évènements.

Nous avons ici de braves femmes qui n'aiment que travailler, donc il est de notre devoir de les aider », a indiqué Maodo Sarr, rappelant que cette année, l'hivernage a porté ses fruits. Ce qui a permis aux femmes de « Ndoucoumane » de venir avec divers produits locaux à montrer aux Sénégalais. « Cette année encore, l'hivernage s'est bien passé, on a récolté beaucoup d'arachide. Tout se passe très bien. Les paysans vendent leur récoltes et les commerçants achètent, le reste ce n'est que de la politique », a ajouté le célèbre opérateur économique.

La région de Kaffrine est présente à la Foire de Dakar à travers ses vaillantes femmes transformatrices des fruits et légumes. A l'occasion de la journée qui leur était consacrée, hier, ces bonnes dames ont présenté divers produits locaux provenant de leur localité. Cela va des brisures de maïs au mil, en passant par les pâtes d'arachide ou encore des plats locaux comme le niélégn, ngourbane, etc. Plusieurs personnalités originaires de la localité comme le président de la chambre de commerce, Maodo Sarr, ont tenu à accompagner ces femmes. De même que le député Ami Ndiaye ainsi que le député maire Abdoulaye Wilane. Pour Maodo Sarr, cet accompagnement des femmes est naturel. D'autant qu'il dit l'avoir toujours fait ici à Dakar comme à Kaffrine. « La chambre de commerce appuie régulièrement les femmes dans l'organisation de la foire, dans la commercialisation des produits et dans d'autres domaines.

Copyright © 2017 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.