Afrique: 1,8 milliard de touristes se déplaceront dans le monde chaque année d'ici 2030 - ONU

Dans 12 ans, 1,8 milliard de touristes devraient voyager chaque année, a indiqué l'Organisation mondiale du tourisme (OMT), soit un peu plus d'une personne sur cinq dans le monde.

Sur les 10 premiers mois de l'année 2017, 1,1 milliard de personnes ont effectué un voyage international.

Pour le Secrétaire général a indiqué le Secrétaire général de l'OMT, Taleb Rifai, ces chiffres montrent que l'impact du tourisme - « souvent perçu comme une activité secondaire ou complémentaire » - ne doit pas être sous-estimé.

« 1,8 milliard de touristes en 2030 peuvent être 1,8 milliard d'opportunités ou 1,8 milliard de catastrophes. Cela dépend seulement de nous », a déclaré M. Rifai dans un entretien accordé à ONU Info.

Pour le chef de l'OMT, le tourisme rassemble le monde. « Il rend le monde plus petit, plus connecté, plus informé, donc plus impliqué et donc plus solidaire », a déclaré M. Rifai. « Et comme n'importe quelle activité humaine, le tourisme présente des atouts et des inconvénients ».

Les problèmes liés au tourisme ne manquent pas : climat, pollution, déchets, pillage des ressources naturelles, travail, prostitution et exploitation des enfants ainsi que les transferts de trésors naturels d'Afrique. Le responsable onusien reconnait que ces fléaux se produisent dans le cadre des voyages et du tourisme.

Mais le chef de l'OMT a également souligné les contributions que le tourisme peut apporter au développement durable. « Il s'agit non seulement de l'environnement, mais aussi de l'autonomisation des communautés, des relations avec les populations, de l'amélioration de leur mode de vie. Et le tourisme peut contribuer à cela », a déclaré M. Rifai.