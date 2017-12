Sénégal: Modernisation de l'agriculture - Des équipements de 300 millions de FCfa remis aux producteurs

Le ministère de l'Agriculture et l'Equipement rural, par l'entremise de l'Agence nationale du conseil agricole (Ancar), a remis, vendredi dernier, du matériel et des équipements post-récoltes à des organisations de producteurs de sept zones agroécologiques du Sénégal. Une dotation d'un montant de 300 millions FCfa acquis grâce au soutien de la Banque mondiale.

La modernisation de l'agriculture et l'allégement des travaux des producteurs passent par la dotation de ces derniers en matériels et équipements agricoles performants. Une stratégie au cœur de la cérémonie de remise d'équipements agricoles qui a eu pour cadre l'antenne régionale de l'Agence nationale du conseil agricole et rural (Ancar) située dans la commune de Kahone à la sortie nord-est de la ville de Kaolack. Mariama Dramé, la directrice de cet organisme public, n'a pas manqué de situer les enjeux de cette action gouvernementale.

« Le président de la République accorde une importance capitale à la modernisation de l'agriculture sénégalaise. En effet, à travers la création du ministère de l'Agriculture et de l'Equipement rural, il a affiché sa volonté de mieux prendre en charge l'agriculture dans ses différentes dimensions voire sa modernisation. Les options prises par le département de tutelle à travers le Pracas, son volet opérationnel de l'agriculture dans le cadre du Plan Sénégal émergent (Pse), peut en témoigner », a souligné Mme Dramé.

Au total, c'est une dotation d'un montant de 300 millions de FCfa composée de décortiqueuses, de broyeurs-batteurs et autres qui a été octroyée à 48 organisations de producteurs de sept zones agroécologiques que compte le Sénégal des régions de Diourbel , Thiès, Kaffrine, Kaolack, Ziguinchor et Kolda. Yankhoba Cissé, au nom des bénéficiaires, s'est réjoui de l'acte posé par le gouvernement dans son soutien aux producteurs et son engagement à faire de ce secteur le socle de l'émergence économique du pays. Il a demandé aux bénéficiaires de faire un bon usage de ces équipements.

Ce matériel et ces équipements agricoles ont été acquis par le gouvernement du Sénégal avec un soutien de la Banque mondiale à travers le Programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest (Ppaao) pour un montant de 300 millions de FCfa. Un geste apprécié par la directrice générale de l'Ancar qui a remercié l'institution financière au nom du gouvernement du Sénégal.