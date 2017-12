Sénégal: Rufisque - Les journalistes locaux pour une presse «indépendante et crédible»

L'Association des journalistes en presse écrite de Rufisque Ville (Ajpe/Rv) a organisé, l'autre samedi, un gala pour rendre hommage aux pionniers de la presse locale voire nationale. A l'occasion, elle a réaffirmé l'ambition de contribuer à une meilleure organisation du secteur.

La presse rufisquoise s'est très tôt affirmée dans l'histoire du Sénégal. C'est le constat du président de l'Association des journalistes en presse écrite de Rufisque Ville (Ajpe/Rv), Maguette Ndong, par ailleurs journaliste au quotidien national « Le Soleil ». Il s'exprimait au cours d'un dîner de gala organisé l'autre samedi, au Centre culturel Maurice Guèye de cette cité. « Rufisque a été à l'avant-garde de l'éclosion de la presse de notre pays », a-t-il déclaré, tout en soulignant que dans l'histoire de la presse sénégalaise, on peut noter l'existence de revues et périodiques tels que « Le Réveil de Rufisque ».

Si Rufisque a su jouer ce rôle pionnier dans la presse, c'est grâce, selon lui, aux « chers aînés qui ont porté très haut le flambeau à une période de l'histoire de notre pays ». La jeune génération s'est inscrite dans la même lancée et dispose davantage d'opportunités car évoluant dans un contexte de démocratie. Malgré ces acquis, M. Ndong estime qu'aujourd'hui, la presse sénégalaise et plus particulièrement celle de Rufisque est à la croisée des chemins. Ce défi est lié à l'implantation des projets et programmes d'envergure dans le département tels que les pôles urbains de Diamniadio, du Lac Rose et de Daga Kholba, le port minéralier et vraquier de Sendou, la centrale à charbon de Bargny, etc.

Hommage aux pionniers

« Ce développement des infrastructures mérite d'être accompagné par « une presse indépendante, responsable et crédible », ajoute le président de l'Ajpe/Rv. Créée en 2014, l'ambition de l'association, c'est de davantage contribuer « à organiser le secteur de la presse, de l'assainir ». Ses efforts constants lui ont permis d'acquérir un siège social fonctionnel à Rufisque.

Compte tenu du développement vertigineux de la presse, l'association souhaite disposer d'une maison de presse dans la vieille ville. Pour cela, elle tend la main à toutes les institutions du département ainsi qu'à tous les partenaires pour la réalisation de cette ambition. « Les journalistes ont toujours travaillé dans des conditions extrêmement difficiles », regrette M. Ndong. Outre ce projet, la presse rufisquoise souhaite également s'impliquer dans l'élaboration des politiques de communication et de sensibilisation des différentes institutions du département. Pour le moment, ce n'est pas le cas, regrette-t-il. « La presse locale est réduite à une caisse de démentis et de répliques entre adversaires politiques », se désole le président de l'Ajpe/Rv. Alors qu'elle ne doit pas être un « instrument pour régler des comptes », dit-il. « Il est temps d'en finir avec une presse faiseur de rois », insiste Maguette Ndong.

Pour cette première édition du gala de la presse, l'Ajpe/Rv a rendu hommage aux pionniers de la presse rufisquoise comme Mame Ongué Ndiaye, Moussa Guèye Thiath, Mamadou Diop dit Laye Diaw n°2, etc. Les orateurs qui se sont succédé ont rappelé l'importance d'une « presse libre » dans la vie d'une Nation. « Sans la presse, point de développement », ont-ils rappelé.

Joignant l'utile à l'agréable, l'artiste rufisquois Gorgui Ndiaye et son orchestre ont tenu en haleine le public venu nombreux prend part à cette manifestation de la presse de Rufisque, une première du genre qu'elle veut pérenniser.