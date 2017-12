Sénégal: Publication « A Cloche-Pied » - Raky Diack panse ses blessures et scrute l'horizon

« A cloche-pied » est un livre témoignage, un récit d'une vie bouleversée par une négligence médicale. Il est co-écrit par Mbépongo Dédy Bilamba et Raky Diack. Cette dernière y partage sa propre réalité, son émouvante et inspirante histoire au travers de laquelle transparaît une part d'humanité. L'espoir y luit également. La cérémonie de présentation et de dédicace s'est tenue à la Librairie 4 vents.

Il y a, dans la vie de Raky Diack, la tristesse d'une destinée accablante et une multitude de signes de prédestination réservés aux âmes capables de surmonter les épreuves à la fois physiques et morales et de se fabriquer un destin enviable. La jeune dame a entrevu le meilleur dans l'obscurité. Elle n'a pas faibli face à l'adversité. Voici racontée son infortune : « A 24 ans, Raky quitte Paris pour poursuivre ses études universitaires au Québec. Au début de l'hiver 2004, à peine un an après son arrivée, elle se rend à l'hôpital pour un simple abcès dans le bas du dos. Elle devait rester cinq jours, elle y restera cinq mois. Suite à une négligence médicale, l'opération qui nécessitait une chirurgie mineure se soldera par une grave infection causée par la bactérie dite mangeuse de chair. Pour lui sauver la vie, il faudra l'amputer de la jambe gauche ».

Raky n'en a pas fait le drame d'une vie. Elle en a fait le malheur d'un instant désespérant et puis s'est relevée pour affronter son destin, pour « accepter sa nouvelle féminité ». Qui d'autre pourra dire mieux que la sociologue, Fatou Sow Sarr, « effondrée » après la lecture de ce récit de vie : « Raky est habitée par le Seigneur. En sus de la beauté et de la précision de l'écriture, elle a su raconter sa propre réalité avec grandeur et pudeur. Elle a décrit sa manière de revenir à la vie » !

Cet ouvrage console la douleur profonde de l'auteur qui a dû faire face au regard de l'autre. Cette œuvre, estime le professeur Penda Mbow, définit la souffrance et témoigne de la foi de Raky qui, à ses yeux, est un exemple dans ce monde d'incertitude.

Message d'espoir

Sa vie est inspirante en cela qu'elle fait cohabiter à la fois un sentiment de révolte contre l'homme et d'admiration à l'égard de Raky dont la « trajectoire est une belle leçon de courage. A la lecture du livre, je suis resté muet. Plusieurs sentiments se sont bousculés en moi. Raky, qui a refusé la fatalité, a eu foi en elle-même et en la vie pour enfin s'affirmer », a soutenu l'ancien directeur général de la Sspp Le Soleil, Cheikh Thiam, qui a ému l'assistance, particulièrement le mari et leur fille, grâce à un témoignage sur les conditions de leur rencontre.

La mère de cette passionnée de basket-ball, encore habitée par la colère, est revenue sur ce jour d'infortune pour finalement témoigner sa gratitude au Seigneur pour lui avoir révélé sa « vraie Raky » et pour se rendre compte qu'elle a engendré un ange. Et cet ange a été frappé d'émotion quand le micro lui a été donné. Mais, les mots étaient d'une telle sagesse, d'une touchante justesse. « Ce livre est, pour moi, une façon de tourner la page, de consigner et de partager mon histoire. J'ai voulu aussi donner des repères à ma fille ». Elle poursuit, lucide : « Il faut relativiser, je n'ai perdu qu'une jambe. Il y a des situations plus dramatiques. Cet ouvrage est un message d'espoir que je partage avec les jeunes ». Raky Diack, aujourd'hui photographe de mode, coach d'élite de basket-ball et communicante à Montréal, scrute l'horizon avec optimisme. La colère n'est pas venue à bout de son amour pour la vie, de ses projets légitimes et humanistes.