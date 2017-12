Sénégal: Réélection du président Macky Sall - La plateforme «Initiative 2035» lancée hier

Des membres de la mouvance présidentielle, d'anciens membres du Parti démocratique sénégalais (Pds), du « Rewmi », des sympathisants du président de la République ainsi que des acteurs de la société civile ont lancé, hier, la plateforme politique appelée « Initiative 2035 ». L'idée est de soutenir la politique du président Macky Sall, axée sur le Plan Sénégal émergent (Pse), et sa réélection en 2019.

Ces acteurs veulent aussi faire de cette plateforme une « force de réaction rapide » destinée à prendre en charge le combat contre les attaques de l'opposition. Ils comptent, en outre, faire la promotion du Pse et de son appropriation par les populations.

A l'occasion de ce lancement officiel, le ministre Mame Mbaye Niang, qui dit être présent en tant que militant, a soutenu que, « pour la première fois dans l'histoire politique de ce pays, autant de jeunes engagés, autant de responsables politiques de notre génération ont pu se retrouver autour de l'essentiel. Ils viennent tous d'horizons différents et sont, aujourd'hui, regroupés autour d'un idéal : le Sénégal de demain, le Sénégal face à l'avenir, le Sénégal projeté sur 50 ans ». Pour le ministre du Tourisme, « notre dénominateur commun, c'est le Sénégal, ce sont les valeurs que nous partageons, c'est la vision d'un homme qui a apporté des solutions à des situations auxquelles nos populations étaient confrontées ».

Selon lui, l'engagement justifie les décisions qu'ils vont prendre. Maïssa Mahécor Diouf, conseiller technique au Port autonome de Dakar, a, pour sa part, indiqué que c'est un jour mémorable, historique pour l'histoire politique de notre pays. « Nous avons la chance d'avoir comme leader un président qui a mis en œuvre un programme d'émergence : le Pse. De ce fait, nous avons jugé nécessaire de regrouper toute la génération 35, ceux qui ont moins de 35 ans et ceux qui ont plus de 35 ans. Mais également de fédérer toutes les forces vives du pays autour du Plan Sénégal émergent », a-t-il renchéri. Cette initiative transcende, à son avis, les partis politiques, les structures et même les idéologies. « C'est une initiative qui se veut rassembleur d'amis et une offre pour tout Sénégalais qui veut participer à l'émergence du pays. Nous allons porter la communication en amont sur toutes les réalisations du président et édifier l'opinion », a souligné M. Diouf.

Revenant sur les grandes lignes de cette plateforme politique, Aïssatou Dièye, conseiller technique à la Présidence, a rappelé que c'est une plateforme de réflexion, d'initiatives et de propositions. « C'est la maturité d'un processus de réflexion entamé depuis plusieurs mois. Le constat est que le président Macky Sall a initié un ambitieux programme de développement économique et social et engagé le gouvernement dans la réalisation d'immenses chantiers dans tous les secteurs de la vie nationale qui, à coup sûr, mènent notre pays vers l'émergence à l'horizon 2035. Son programme mérite la mobilisation de toutes les énergies positives convaincues de la justesse de la vision du président Macky Sall », a-t-elle appuyé. En clair, ces acteurs veulent avoir un espace de réflexion et de dialogue pour contribuer à une meilleure appropriation des politiques publiques par le citoyen... Tout compte fait, « tout un chacun ici se bat pour sa génération, pour l'idéal. Nous nous battons parce que nous fondons beaucoup d'espoir sur les actions que le président Macky Sall pose et sur sa vision pour un Sénégal émergent. Et aujourd'hui, le président a réussi à sortir le pays d'une certaine situation. Ce qui est en jeu, c'est l'avenir de la jeunesse, les investissements appropriés, l'éducation, la santé... », a conclu le ministre Mame Mbaye Niang.