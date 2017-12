Sénégal: Affaire presumée de chantage et d'extorsions de fonds - Gaston Mbengue nie toute implication

L'ancien promoteur de lutte, Gaston Mbengue était, hier, devant les enquêteurs de la Section de recherches de la gendarmerie de Colobane pour livrer sa version dans une affaire présumée de chantage et d'extorsions de fonds.

Le promoteur de lutte, Gaston Mbengue, cité dans une affaire de chantage et d'extorsions de fonds a fait face, hier, aux enquêteurs. L'ancien prometteur de lutte était venu livrer sa version dans une affaire présumée de chantage et d'extorsions de fonds. Une bande de deux hommes, Moise Rampino et Cheikh Gadiaga, sont accusés d'avoir mis en place un site d'informations pour s'attaquer à des personnalités de la République dont le ministre de l'Economie, des Finances et du Plan, Amadou Bâ, avant de les faire chanter.

Le Colonel Issa Niang, chef de visite du Môle 2 du port de Dakar, Mamour Diallo, Cheikh Ahmet Tidiane Bâ, respectivement directeurs des Impôts et des Domaines, le transitaire Ass Ndao, l'ex-Dg des Douanes, Pape Ousmane Guèye et Pape Maël Diop auraient été victimes de cette bande. Ces personnalités auraient été entendues par les enquêteurs dans le cadre de ce dossier. Le promoteur, au bout d'un face-à-face qui a duré une heure, a nié toute implication dans cette affaire. Aux dernières nouvelles, Moise Rampino et Cheikh Gadiaga ont été déférés en prison.