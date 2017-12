Sénégal: Budget participatif - De nombreuses réalisations dans la commune de Rosso

Des projets de grande envergure ont été réalisés dans la commune de Rosso-Sénégal, dans le cadre de la mise en œuvre du Budget participatif du Sénégal (Bps). La seule difficulté, due à des lenteurs administratives, est relative à l'exécution du programme d'extension du réseau hydraulique.

Le président du Conseil municipal de Ross-Sénégal s'exprimait à l'occasion d'une journée de dialogue et d'interpellation citoyenne organisée par Enda Ecopop, le Pndl, Onu Femmes et Osiwa dans cette commune du département de Dagana. En présence du directeur de l'Ard, Ousmane Sow, du chargé du suivi-évaluation d'Enda Ecopop, Mamadou Lamine Doucouré, le maire Cheikh Gaye a rappelé que son équipe municipale a enregistré de belles réalisations dans le cadre du Bps, parmi lesquelles on peut notamment citer la construction de quatre nouvelles salles de classe dans un lycée flambant neuf, l'extension du réseau électrique, le lotissement de 1000 parcelles à usage d'habitation (à raison de 25.000 FCfa par attributaire pour les frais de bornage), la clôture du cimetière, la réhabilitation du poste de santé de Rosso-Sénégal (avec la construction et l'aménagement des logements destinés à l'infirmier chef de poste et à la sage-femme), etc.

Pour ce qui est de l'approvisionnement en eau potable des populations, le maire Cheikh Gaye a laissé entendre que le projet d'extension du réseau hydraulique est bouclé, le financement est assuré, « cependant, du fait de certaines lenteurs administratives, les travaux tardent à démarrer », a-t-il noté.

Au cours de cette rencontre, le représentant d'Enda Ecopop, Mamadou Lamine Doucouré, a rappelé que le projet de promotion de la participation citoyenne à la planification, budgétisation et gestion des affaires locales au Sénégal (projet Bps) est une initiative conjointe portée par Enda Ecopop et le Pndl avec l'appui et le soutien du Programme Equité des genres dans la gouvernance locale (Geld), le Mouvement Citoyen (Mc) et Open Society Initiative for West Africa (Osiwa). Ce projet, prévu pour trois ans, couvre 105 collectivités locales et s'inscrit dans le cadre de l'opérationnalisation de l'Acte 3 de la décentralisation et dans la mise en œuvre des orientations majeures définies par l'Etat dans différents documents de politiques nationales et des engagements internationaux auxquels le Sénégal a souscrit. L'objectif global de ce projet, a-t-il précisé, est d'améliorer l'accès des populations aux infrastructures, équipements collectifs et services sociaux de base en promouvant la participation citoyenne à la planification, budgétisation, gestion et contrôle citoyen des affaires locales par la pratique du Budget participatif. Auparavant, le directeur de l'Ard, Ousmane Sow, a vivement félicité le maire Cheikh Gaye pour sa gestion, précisant que « les 75 millions de FCfa mis à la disposition de la commune de Rosso-Sénégal par le Pndl et destinés aux secteurs de l'éducation, de la santé, de l'eau et de l'électrification, ont été exécutés de manière judicieuse et transparente ».