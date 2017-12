Sénégal: Artisanat - La Fidak, une vitrine pour les Pme

La Foire internationale de Dakar (Fidak) constitue un moment privilégié pour le développement des Pme et surtout celles artisanales au Sénégal. Au cours d'un panel scientifique, organisé dans le cadre de la 26e édition de la Fidak, il a été rappelé le rôle des foires dans le développement économique mais également sa contribution dans le produit intérieur brut (Pib).

La Foire constitue une vitrine pour le développement des partenariats. Pour les Pme surtout artisanales, elle constitue donc des occasions pour renforcer leurs capacités dans leur secteur d'activités et davantage développer leur notoriété et leur image de marque mais aussi pour mieux se positionner sur le marché. C'est la conviction de Mme Mame Adam Sarr Keïta, chef de la Division des Affaires administratives et juridiques de l'Agence pour la Promotion et le Développement de l'artisanat (Apda). Elle intervenait, vendredi dernier sur le thème « la foire, un cadre adapté pour la promotion des Petites et moyennes entreprises (Pme) : cas spécifique de l'artisanat ». L'artisanat joue, selon elle, un rôle de régulation socio-économique non négligeable par rapport aux grands problèmes de sous-emploi, de chômage, de qualification et de la faiblesse de l'épargne nationale issue de l'investissement productif.

Par son poids économique et son ancrage territorial, son insertion dans un tissu d'activités, de relations sociales et sa capacité d'adaptation, l'artisanat constitue de ce fait un secteur porteur d'espoir pour le développement économique, social et culturel du Sénégal. Pour Mme Keïta, la participation à une foire à des Pme artisanale comporte de nombreux avantages. Il s'agit, dit-elle, des moments pour « renforcer l'esprit d'équipe de ses collaborateurs et commerciaux ». Pour la juriste de l'Apda, la foire a pour objectif « de soutenir le développement économique des Pme en ce qu'elle leur permet d'échanger entre entrepreneurs, de faire la promotion des produits, de renforcer leurs capacités et enfin de développer leur image ».

Un moyen de communication

Le conseiller technique du ministre du Commerce, Mame Birame Diouf, a abondé dans le même sens en rappelant l'importance que l'artisanat occupe dans le tissu économique du Sénégal. Il est d'avis que les foires et expositions constituent un « grand apport dans le développement des Pme surtout artisanales qui constituent, soutient-il, l'essentiel des entreprises au Sénégal. Pour sa part, le Général Ibrahim El Ghary est revenue sur l'expérience de son pays, l'Egypte, sur l'organisation des foires notamment, la foire du Caire qui date de 1956. Selon lui, les salons ou marchés commerciaux constituent « des occasions où les fabricants et commerçants rencontrent une gamme de produits ou d'un secteur particulier pour parler commerce, afficher ou offrir leurs produits et services, échanger des idées, créer un réseau de relations ou compléter l'achat et la vente de produits ». « Les foires sont l'un des moyens de communication les plus anciens et ont été utilisés depuis l'époque pharaonique », a-t-il précisé. Seulement, a fait savoir le conférencier, la promotion de l'exposition est une « fonction marketing liée à l'actualité, à la communication, à la persuasion et influençant la décision de participer à la foire.