Maroc: Mehdi Carcela en discussion avec le Standard de Liège

Participer à la Coupe du Monde, c'est aussi l'objectif de Mehdi Carcela qui serait tout proche de signer son retour chez les Rouches pour glaner tu temps de jeu pour ne pas compromettre ses chances d'aller en Russie avec les Lions de l'Atlas. Présent en Belgique la semaine dernière pour donner le coup d'envoi d'un match du championnat belge, l'international Marocain aurait profité de son passage au plat pays pour s'entretenir avec le Standard de Liège. Carcela, qui ne joue plus beaucoup à l'Olympiakos, voudrait relancer sa carrière au sein de son club formateur. Un prêt de six mois serait en discussion, reste à savoir si les deux clubs trouveront un accord.

