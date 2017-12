Tunisie: Pour un développement éducatif de qualité

Les initiateurs ont attendu des années durant pour le rendre public lors d'un point de presse. Pensé et créé en 2012, suite au Congrès national sur la réforme du système éducatif tunisien, «Tuness» a toujours eu une portée réformatrice, génératrice d'un rendement meilleur des élèves après une baisse de résultat drastique et a pour objectif primaire de transmettre son programme aux écoles choisies.

Ce travail titanesque n'aurait pas pu voir le jour sans les ateliers organisés depuis sa conception, sans les rencontres participatives diverses qui ont eu lieu entre de nombreux experts allemands en éducation et un nombre d'acteurs tunisiens faisant déjà partie intégrante du système éducatif national, tels que les inspecteurs ou les directeurs d'établissements soigneusement triés par le ministère de l'Education et issus de toutes les régions tunisiennes.

Grâce à ces échanges et aux multiples formations mis à disposition, notamment à Berlin comme à Tunis, les expériences allemandes et tunisiennes en matière d'enseignement et d'éducation ont fusionné, en consolidant plusieurs réformes et en mettant en place des stratégies permettant d'améliorer qualitativement le secteur à l'échelle nationale. Une aubaine pour les élèves et le corps éducatif, toujours aussi coopératif lorsqu'il s'agit d'un programme d'échange avec des organismes étrangers dans le but de peaufiner davantage leurs acquis.

Un «Tuness» prometteur

Ces objectifs en font d'emblée un grand projet, grâce auquel une consolidation des standards d'éducation aura lieu, ainsi que du monitoring du système éducatif. L'enseignant est en ligne de mire : consolider ses compétences pédagogiques et scientifiques, et l'encadrer toujours davantage demeurent primordial. Mieux encore : le projet permet une meilleure évaluation de l'établissement scolaire interne et externe et, par conséquent, favorise une gestion globale plus efficace. Plus spécifiquement, le programme se centre plus sur les mathématiques, l'arabe et l'histoire qui ont été sans cesse étoffés pour une initiation basique. L'inédit est au menu grâce aux échanges de pratiques et d'expériences diverses et au renforcement des capacités de tout un corps éducatif d'enseignants et des élèves.

«"Les Allemands disent que la qualité voit le jour sur place", et quand on parle de "sur place" on fait référence à l'école : c'est-à-dire c'est comme un immense chantier au sein de l'école qui vise à remédier à la racine à des problèmes externes et internes», déclare Mme Saïd.

Quinze directeurs d'écoles primaires ont étaient formés depuis 2016 dans le cadre de cette coopération tuniso-allemande. Ces mêmes directeurs qui formeront à leur tour d'autres collègues. Le Goethe se focalise autant sur la culture que sur l'éducation. Diverses manifestations pullulent depuis septembre, d'autres initiatives ne tarderont pas à naître.