Tunisie: Confirmation attendue

Afin de donner un plus au rendement de l'équipe, les dirigeants banlieusards viennent de recruter Chedly Chaar et Othmane Saïdi. Ce duo, qui a déjà joué face SAMB, a été le plus en vue. Les deux joueurs Ali Hammami et Hamdi M'solli ont vu leurs contrats résiliés vu qu'ils n'ont rien donné.

Le staff technique s'est attelé sur le côté physique, vu les faiblesses constatées au cours des matches joués respectivement face au SSS et au SAMB. Les supporters sont satisfaits du travail de Maher Guizani et estiment que le coach banlieusard a secoué le groupe. Cette confiance a permis aux joueurs de retrouver leurs repères.

