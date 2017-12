Tunisie: Y croire !

A l'axe, Ressaïssi et Hosni feront en sorte de ne pas céder au harcèlement offensif de l'ESS.

A cette occasion, le staff technique essaiera de trouver la meilleure formule en défense avec un bon Med Habib Yeken et Lyès Dridi (ou Cissé) respectivement sur les flancs droit et gauche.

L'excellent milieu défensif Bilel Saïdani, rétabli de sa blessure, est annoncé dans le onze de départ pour épauler le non moins excellent Hamza Jlassi dans le compartiment de l'entrejeu. Ce duo de fer qui balaye son espace comme un essuie-glace apportera son soutien à Firas Belarbi plus en vue que jamais ces derniers temps grâce à son efficacité devant les bois adverses. Dans une position plus avancée, Hamdouni et Ounallah seront aux aguets devant la défense étoilée où Wattara effectuera un travail de sape en permanence en pesant de sa force sur ses anges gardiens éventuels.

Ce ne sera pas facile mais l'espoir est permis quand on sait que les «Jaune et Noir» sont capables du meilleur comme du pire. Le staff technique saura leur dire les mots justes.

