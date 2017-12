Tunisie: Rien à perdre

Des progrès tangibles

Le dernier week-end, contre le Club Africain, et malgré la défaite (0-1), les copains d'Anouar Fdhil ont tiré leur épingle du jeu, affichant de gros progrès. Ils eurent même à l'heure de jeu la possibilité de mener au score, mais Aymen Mnafeg a raté son penalty. Avant de voir les «Rouge et Blanc» crucifier les Sudistes dans les derniers instants de la partie. Ils ne désespèrent pas de frapper un grand coup aujourd'hui devant le champion d'automne qui traverse une mauvaise passe. Onzièmes ex aequo avec la JS Kairouanaise avec 13 points, les «Jaune et Noir» auront à cœur d'améliorer un classement qui ne leur offre aucun répit tant la hantise de la relégation reste présente.

Mselmi débarque

Au rayon du mercato, le COM doit d'abord dégraisser son effectif avant de penser à se renforcer. Amine Farhat a résilié son contrat pour rejoindre l'EOSB, alors que Sabri Lounis et Mohamed Amine Falfoul ont quitté le club pour rejoindre le SRS.

En contrepartie, l'international olympique du CSS, Mohamed Mselmi, a signé pour le COM un contrat d'un an et demi. Quant au latéral gauche de l'EST, Malek Miladi, il a d'ores et déjà rejoint le groupe «jaune et noir».

Formation probable : Fdhil- Arfaoui, Ksaïri, Rebaï, Kozdoghli-Touil, Mnafeg, Naghmouchi, Belghali-Chtioui, Traoré.