Tunisie: Une nouvelle ère commence

Sans Chaâlali et Chammam

En attendant, le staff technique de l'EST sera obligé d'aligner une formation quelque peu remaniée.

En effet, l'EST jouera sans ses trois défenseurs latéraux habituels cet après-midi. C'est que Ghaïlane Chaâlali et Khalil Chammam brilleront par leur absence à cause du deuxième avertissement. Leurs noms viennent s'ajouter à celui d'Iheb Mbarki, blessé aux ligaments croisés. Cette situation profitera cette fois-ci à l'ex-Hammamlifois Amir Meskini et à Houcine Rabii qui évolueront sur les flancs droit et gauche.

Quant au reste de la formation, l'on ne s'attend pas à un grand changement, même si on «murmure» du côté du Parc «B» le retour de Moez Ben Cherifia pour garder les filets à la place de Ali Jmel. Mais ceci n'est pas évident. Les Dhaouadi, Talbi, Sassi, Coulibaly, Kom, Badri, Khénissi et Ben Youssef seront de la partie. On constate donc qu'on est loin de s'aventurer à chambouler les choses pour le moment après le départ de Faouzi Benzarti.