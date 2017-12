Tunisie: L'Etoile scintille de nouveau

Le titre de la neuvième édition de la super coupe est revenu à l'Etoile du Sahel qui s'est imposée aux dépens d'une Espérance pas tout à fait au top de sa forme et surprise par la nette détermination et l'envie de bien faire des protégés de Boris Grebenni. La victoire finale de l'ESS est plus que méritée et elle lui permet d'aborder le reste du championnat dans les meilleures conditions.

L'équilibre persista dans les trois premiers sets au cours desquels nous eûmes droit à du beau jour. De belles combinaisons d'attaque, du cocktail explosif dans la première zone et des renversements de situation. Les forces étaient sensiblement égales. Mais ce sont les protégés de Nizar Chkili qui cédèrent les premiers sur le score de 22-25... Ils firent jeu égal mais ils ne parvinrent pas à imposer leur style de jeu et aller jusqu'au bout de leurs intentions à cause d'une première balle qui arrangeait les affaires d'une Etoile plus décidée d'entrer dans le vif du sujet.

On s'attendait au second set à une réaction espérantiste et elle fut au rendez-vous. La réception s'appliqua à l'image de Mohamed Ali Ben Othmen, précieux, permettant des enchaînements à l'attaque.

En face, les Etoilés souffrirent d'une certaine déstabilisation au niveau de la zone arrière. L'EST s'imposa finalement 25-23.

A un set de chaque côté, la rencontre était relancée et on sentait chez l'ESS une plus grande volonté de l'emporter.

L'avantage d'un point 8-7 au profit de l'EST à l'issue du premier temps mort technique n'altéra guère le moral des coéquipiers de Ahmed El Kadhi qui ont su rester calmes et vigilants à la fois.

La parité continua 8-8, 11-11, puis c'est l'Etoile qui creusa l'écart 18-16.

L'EST ne baissa pas les bras, épaulée par un expérimenté Hosni Karamosli bien en jambes, l'équipe revenait à la charge 19-19 puis 20-19.

A ce niveau, ses attaquants subirent la loi du bloc étoilé. Marouène Garçi a été largement sollicité en cette fin de set. Il a contribué au retour fracassant de son équipe qui força la décision par 25-21.

A deux sets à un, la machine étoilée semblait bien lancée et c'était bien cas. Heykel Jerbi et consorts dominèrent le quatrième set du début jusqu'à la fin sans même laisser à leur adversaire la moindre chance de coller à la marque. 11-6, 20-13 et enfin 25-15 !

Ahmed El Kadhi (ESS)

Sur la bonne voie

Ce nouveau sacre me réjouit car nous avons remarquablement défendu nos chances et appliqué notre plan de jeu à la lettre. Il y avait aussi cette complémentarité entre les expérimentés et les nouveaux talents. L'adversaire s'est montré incapable de contrer la tactique de nos attaques.

Nous avons encore des progrès a accomplir. Il nous faut aller de l'avant et nous concentrer sur nos prochaines échéances que nous devrons aborder avec un moral gonflé à bloc.

Palmarès de la supercoupe

- 2003 : Saydia-COK : 3-2

- 2004 : n'a pas eu lieu

- 2005 : CSS-COK : 3-1

- 2006 : n'a pas eu lieu

- 2007 : ESS-EST : 3-1

- 2008 : EST-COK : 3-0

- 2009 : EST-ESS : 3-1

- 2010 : ESS-CSS : 3-1

- 2017 : ESS-EST : 3-1