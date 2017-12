Tunisie: ESS-EZS - Ca vaut le détour!

L'ESS sollicitée

Le match le plus attractif de la journée opposera à Sousse l'ESS à EZS, deux clubs qui ont bien commencé la saison, chacun à sa manière. Les Etoilés entendent battre les Zahrois et se rassurer avant de jouer le premier adversaire pour la première place au classement, l'USM, dans trois jours. Les équipiers de Radhouène Selimène ont perdu quelques joueurs importants comme Ben Romdhane, mais restent une équipe expérimentée et qui peut tenir tête à l'ESR et l'USM. Mais en face, EZS, et malgré la notable régression des dernières années, a prouvé cette saison qu'elle a fait des progrès. L'objectif primordial demeure la qualification pour le play-off. Aucune pression sur les épaules et du «tout à gagner» qui peut déranger l'Etoile dans sa salle.

Le deuxième match bon à voir aura lieu à Kairouan entre la JSK et l'ESR. L'écart dans les moyens et la qualité de l'effectif sont grands entre les deux équipes, mais pour les jeunes de la JSK, qui vivent avec les moyens du bord, jouer contre les favoris et chez eux leur donne des ailes. Du côté radésien, c'est toujours le souci de soigner le moral après le championnat d'Afrique. Rezig et ses équipiers vont encore une fois tourner l'effectif et doser leurs efforts. Jaouadi, Addami, du côté aghlabite et l'armada des joueurs internationaux vont offrir un match intense.

Dans cette journée, le CA, qui reçoit la DSG, aura la ferme intention de gagner et de s'approcher encore du play-off face à une DSG qui a mal entamé la saison.

A suivre également le match USM-JSMenazeh dont le vainqueur prendra option pour la qualification au play-off. Les Monastiriens vont évoluer devant leur public une semaine après avoir brigué la 3e place au championnat d'Afrique des clubs. Venales et ses équipiers vont devoir se méfier d'une JSM accrocheuse et qui pose problème à n'importe quel adversaire. Les deux équipes tiennent beaucoup à la victoire.

Le programme

Groupe A

Hammamet : 18h00 : USA-ESG

Gorjani : 18h00 : CA-DSG

Kairouan : 18h00 : JSK-ESR

Groupe B

Sousse : 18h00 : ESS-EZS

Monastir : 18h00 : USM-JSM

La Marsa : 18h00 : ASM-ASH