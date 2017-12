Tunisie: Sur sa lancée

La rencontre qui se jouera sur le terrain de l'opposant impose certes une certaine prudence, notamment au cours de sa première période de jeu. Mais l'expérience consommée de l'ensemble, acquise de son parcours tout au long de la phase aller de l'exercice en cours, lui permet a priori de savoir comment gérer le jeu pour assurer les conditions éventuelles de réussite.

C'est d'ailleurs, le sentiment relevé parmi l'ensemble qui a poursuivi sa préparation, après le dernier match disputé face à l'EST, à Gammarth, là où les conditions de séjour, comme celles procurées pour sa préparation, sont jugées bien probantes.

Les protégés de Lassaâd Dridi ont pu ainsi éviter les tracas des déplacements, et continuer par là même à travailler dans la quiétude et la sérénité pour être fin prêts pour l'échéance de cet après-midi.

Deux absences de taille

Certes, Lassaâd Dridi aurait aimé pouvoir disposer de l'ensemble de l'effectif en place... Mais, des impondérables sont intervenus, privant le groupe des services de deux de ses éléments de base, en l'occurrence Mahmoud Ben Salah et Mohamed Waliou Ndoye.

Mais si le premier manquera à l'appel tout à l'heure pour des raisons de santé, le second sera contraint au repos pour avoir cumulé trois avertissements.

Les solutions de rechange existent. Mais, c'est surtout du côté des mécanismes collectifs que l'on se fait des soucis, tant l'équipe a surtout besoin de consolider encore plus son homogénéité collective, à travers la préservation de son entité collégiale.

Des solutions en vue

Les solutions de rechange ne manquent toutefois pas. Tout d'abord, pour le poste de défenseur axial, c'est le jeune Héni Amamou qui est le plus indiqué pour suppléer Mahmoud Ben Salah. Il a déjà formé à maintes reprises avec Yacine Meriah un duo complémentaire à l'axe.

Quant à celui d'avant de pointe aux côtés de Firas Chaouat, l'entraîneur sfaxien n'a d'autre solution que de muter le demi offensif, Alaâ Marzougui, en avant, et de faire appel à Maher Hannachi pour assumer le rôle de relayeur, aux côtés de Houssem Louati et les deux demi pivots, Kingsley Sokary et Karim Aouadhi.

Jridi, le «mal aimé» par notre sélectionneur

Les autres postes garderont leurs titulaires, avec notamment Houssem Dagdoug qui sera maintenu au poste de latéral gauche, et Rami Jridi comme gardien. Ce dernier a encore une fois fait valoir ses grandes qualités de gardien de but au long cours, ce que notre coach national n'a pas encore pris en considération en arrêtant la dernière liste des joueurs locaux convoqués pour le prochain stage de la sélection. Pourtant, Jridi est, de l'avis de tous, considéré comme l'un des meilleurs gardiens de but de Tunisie... Une énigme en quelque sorte!

Formation probable

Jridi, Methlouthi, Dagdoug, Meriah, Amamou, Sokary, Aouadhi, Hannachi, Louati, Marzougui et Chaouat.