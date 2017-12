Tunisie: La magie a opéré !

Ecrit et mis en scène par Riccardo Colombini qui en est, également, l'un des interprètes avec la comédienne Irina Lorandi, «Des roses dans la salade» s'inspire du travail de recherche de l'artiste plasticien et designer italien Bruno Munari (1907-1998) qui a abouti à un livre d'activités (au titre éponyme) à partir d'empreintes colorées de légumes.

Le but étant de stimuler, d'encourager les adultes et les enfants, les élèves et les enseignants à travailler ensemble. L'idée lui est venue dans sa cuisine, en observant une salade que sa femme avait coupée, Munari a pensé à utiliser les déchets comme tampons.

Pour la création du spectacle, la troupe s'est déplacée dans des crèches et des écoles maternelles de Milan pour tester sur place la méthode de Munari. Un travail de recherche et d'expérimentation dont le but était d'analyser les réactions des enfants à la vue des déchets de légumes transformés en tampons. Ainsi, chaque moment du spectacle a été pensé en fonction de ces réactions.

Sur scène cela a donné lieu à des échanges hilarants et très drôles entre un chef cuisinier (Riccardo Colombini) et son assistante Romilda (Irina Lorandi), une jeune femme à l'âme d'enfant, tous les deux s'apprêtent à cuisiner pour leurs clients (les spectateurs). Pour le premier, la cuisine est une affaire sérieuse. Romilda, quant à elle, maladroite et rêveuse, pense le contraire : «Les légumes c'est marrant !», répète-t-elle. Les deux comédiens ne tardent pas à embarquer le jeune public avec leurs jeux d'ombres chinoises, et les tampons réalisés sur place avec les déchets de légumes (salade, chou-fleur, poireau... ) qui apparaissent instantanément sur un écran de projection installé sur la scène. Romilda se plaçant derrière l'écran apparaît en ombre chinoise pour jouer avec ses petites roses tamponnées, les déplaçant ou ajoutant d'autres petits dessins, toujours avec la complicité du public. Le chef ne tarde pas à adhérer à cet atelier de peinture culinaire. Plus qu'un spectacle, un échange très ludique et beaucoup d'interactivité. Une grande complicité s'installe avec l'audience qui devient partenaire.

Un magnifique spectacle pédagogique sans fioritures aucunes mais de simples outils scéniques : épluchures de légumes, peinture, ombres chinoises et animations vidéo et deux généreux comédiens qui ont su enchanter petits et grands, les initier sur scène à la méthode de Munari en leur faisant découvrir les trésors que recèlent les petites choses qui nous entourent et peut-être aussi redonner aux enfants le goût des légumes! Bravo!