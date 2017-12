Sénégal: Report du procès d'affaires liées au terrorisme

A l'annonce du renvoi du procès, plusieurs centaines de sympathisants ont scandé « Dieu est grand » et ont entouré certains des prévenus. Beaucoup de tension, donc, autour de ce procès sans équivalent au Sénégal, pays qui n'a jamais été la cible d'un attentat mais qui a durci le contrôle et sa loi anti-terroriste ces derniers mois.

La chambre criminelle du tribunal de Dakar a finalement décidé qu'il fallait laisser du temps aux avocats. Beaucoup ont été commis d'office, il y a moins d'une semaine, alors que ces trois attaques sont complexes. En particulier, celle dite de l'imam Ndao, qui comprend le plus grand nombre d'accusés : une trentaine, soupçonnés d'être liés les uns aux autres, au sein d'un réseau jihadiste. Pour leurs avocats, le lien n'est, en revanche, pas clairement établi. Ces hommes et ces quelques femmes étaient d'ailleurs quasiment tous présents, dans le box des accusés, ce mercredi matin 27 décembre. Ils se sont présentés à la Cour, à l'appel de son président, en commençant par l'imam Alioune Badara Ndao. Le responsable religieux est accusé d'être l'instigateur d'un projet d'installation d'un groupe terroriste au Sénégal.

