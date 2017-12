Burkina Faso: Sécurisation des titres de transports - Le président du Faso visite le site de production

Cette visite du centre de production s'est déroulée en présence du ministre d'Etat, ministre de la Sécurité, Monsieur Simon COMPAORE et du ministre des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière, Monsieur Souleymane SOULAMA.

C'est un secret de polichinelle, la contrefaçon et la fraude des titres de transport (permis de conduire, cartes grises) du fait du développement des moyens informatiques ainsi que les délits de fuite en cas d'accident ou de non-respect du code de la route sont de plus en plus récurrents au Burkina Faso.

C'est donc pour réduire ces actes d'incivisme que le gouvernement a décidé de changer les titres de transport et de ré-immatriculer les véhicules. Au total, ce sont environ 3 300 000 permis de conduire et de cartes grises qui sont concernés d'ici à 2021.

«Cela est important pour tout le monde, aussi bien pour les individus que pour les services des douanes. C'est pourquoi je me réjouis aujourd'hui d'avoir été le premier à avoir mon permis sécurisé en espérant que dans les prochains jours, l'ensemble du peuple burkinabè, pour ceux qui ont des permis de conduire et des cartes grises, viendra s'enrôler et cela sur tout le territoire burkinabè puisque vous avez des sections mobiles qui vont sortir et qui vont permettre aux uns et aux autres de renouveler progressivement leurs différentes pièces de transport », a dit le chef de l'Etat burkinabè à l'issue de sa visite.

Le Président Roch Marc Christian KABORE a saisi l'opportunité pour féliciter l'ensemble du personnel du ministère en charge des Transports et la société française Oberthur avec qui le gouvernement travaille dans le cadre du Partenariat Public-Privé (PPP) pour la réalisation de cet important projet d'un coût de 15 milliards 319 millions 133 mille 695 F CFA.

La Direction de la Communication de la Présidence du Faso