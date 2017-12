Angola: Analyse de la proposition d'autorisation législative de nature fiscale

Il s'agit des ministères des Finances, de l'Intérieur, de l'Economie et du Plan, du Commerce, des Relations Extérieures, de l'Administration Publique, Emploi et Sécurité Sociale, de l'Industrie, de Construction et des Travaux Publics, de l'Hôtellerie et du Tourisme, ainsi que de la Culture.

La réunion du Conseil des ministres a également analysé une autre proposition de loi d'autorisation législative, qui vise à concéder au Chef du gouvernement la compétence de légiférer sur le régime juridique de cartographie et de géodésie, de manière à introduire des normes juridiques plus adéquates à l'actuel contexte du pays.

Le Bloc 48 se localise dans les eaux ultra-profondes, ce qui représente une complexité opérationnelle accrue et un haut risque de recherche suite aux conditions géologiques, caractérisées par des sols océaniques d'accès difficile, et des réservoirs assez plats.

