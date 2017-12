Cote d'Ivoire: Tournoi entre "Gnamboa" et "Kouzié" - Le maire Aguy Zatché prône le rassemblement des deux peuples

Pour le premier magistrat de la commune de Buyo, il n'y avait pas meilleure occasion que de rassembler les peuples frères que sont les "Kouzié" et les "Gnamboa" à l'orée du nouvel an.

Pari réussi pour le président de la Mutuelle pour le développement social du canton Kouzié (Mudescko), Bobo Polo Sylvain et son comité d'organisation qui auront permis aux ressortissants des peuples "Kouzié" et "Gnamboa" de se retrouver le 25 décembre 2017, au stade de l'espace Timhotel, le temps d'un tournoi de gala.

En présence du maire de la commune de Buyo, M. Aguy Zatché, du Préfet de région, du directeur des affaires sociales au ministère de la Femme, de la Protection de l'enfant et de la Solidarité, M. Doh Dibahi Marcelin, de l'ex-député de Buyo, M. Gnapo Charles et des ressortissants des deux peuples, l'occasion a été belle pour Bobo Polo Sylvain, de rappeler les liens étroits qui unissent ces deux peuples depuis longtemps.

Pour le premier magistrat de la commune de Buyo, il n'y avait pas meilleure occasion que de rassembler les peuples frères que sont les "Kouzié" et les "Gnamboa" à l'orée du nouvel an. « Les Kouzié et les Gnamboa sont des peuples frères. Mais, il nous faut resserrer davantage nos liens étant donné que nos deux groupes ethniques vont grandissants. J'invite donc mes frères au rassemblement et les exhorte surtout au vivre ensemble à partir de ce tournoi de gala symbolique », a indiqué le maire Aguy Zatché avant le coup d'envoi.

Tournoi qui a mis aux prises quatre formations dont deux clubs Kouzié (junior et vétéran) et deux clubs Gnamboa (junior et vétéran), sous les regards approbateurs du député Gnapo Charles et des frères Bawa, Paul et Gaston, deux anciennes gloires du football ivoirien et illustres fils kouzié.

« Le grand vainqueur de ce tournoi de gala reste sans conteste nos deux peuples », dira pour sa part le doyen Gnolou Kpakpa Dominique, chef de la communauté Kouzié d'Abidjan.

A noter que le tournoi a permis aux artistes des deux régions d'égrener quelques notes de leurs riches répertoires au cours de la réception de clôture à l'espace "Zouglou Maracanier".