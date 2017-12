Cote d'Ivoire: Dons de kits alimentaires du Chef de l'Etat - Mambé invite les Ivoiriens à préserver la paix et l'unité

Notons que les dons destinés à Songon ont été transmis par le Vice-Gouverneur Yéo Klotioloma. Les autres communes seront sillonnées par les Vice Gouverneurs N'Cho Kouaoh Vincent, Séa Jean Honoré, Mobio Samuel et Tié Bi et les secrétaires du Bureau du conseil du District, Michel Coffi Benoit et Cissé Aboudramane. Ce sont plusieurs centaines de millions qui ont ainsi été décaissés par le Président de la République pour donner le sourire à ces couches défavorisées.

Tout en invitant les populations à la culture de l'unité et de l'amour, le ministre gouverneur est revenu sur les nombreux efforts déployés au quotidien par le Président Ouattara pour faire de notre pays, un pays émergent à l'orée 2020. Des voies bitumées à l'électrification en passant par l'adduction en eau potable, jusqu'à la politique de lutte contre la pauvreté et le chômage des jeunes, tous les domaines ont été décortiqués.

Copyright © 2017 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.