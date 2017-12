Cote d'Ivoire: Ligue 1 (13e journée) - Moossou Fc défie Fc San Pedro au stade Auguste Denise

Moossou Fc (15 points) qui ne veut pas d'une quatrième défaite entend sortir les triples pour rentrer à Bassam et fêter la saint-sylvestre avec le gain de la rencontre.

On joue la 13e et la dernière journée de la manche aller de la Ligue1 ce week-end. Déjà ce mercredi 27 décembre, en match avancé de cette compétition Fc San Pedro et Moossou Fc croisent le fer au stade Auguste Denise de la seconde ville portuaire de Côte d'Ivoire.

Ayant enregistré sa troisième victoire de la saison lors de la 11e journée face à l'Africa sports et son sixième nul devant le Stade d'Abidjan, Moossou Fc ne veut plus rien lâcher et entend terminer la première partie de la Mtn Ligue1 sur un bon résultat.

Son adversaire du jour qui n'est autre que le Fc San Pedro accrédité de cinq victoires, deux nuls et quatre défaites (17 points) veut "faucher" sur ces propres installations les héritiers du trône de Moossou afin de se relancer au classement.

Moossou Fc (15 points) qui ne veut pas d'une quatrième défaite entend sortir les triples pour rentrer à Bassam et fêter la saint-sylvestre avec le gain de la rencontre.

Certainement, ce match avancé de la 13e journée promet des étincelles.

Programme de la 13e et dernière journée de la phase aller de la Ligue1

27 décembre 2017 à 15h30 au stade Auguste Denise de San Pedro (San Pedro-Moossou Fc)

28 décembre 2017 à 15h30 au stade Auguste Denise de San-Pedro (Séwé sport-As Tanda)

28 décembre 2017 à 15h30 au stade Municipal de Yamoussoukro (Soa-Africa sports)

28 décembre 2017 à 15h30 au stade Robert Champroux de Marcory (Afad-Usc Bassam)

28 décembre 2017 à 18h au stade Henry Konan Bédié d'Abengourou (Asi-Bouaké Fc)

28 décembre 2017 à 18h au Robert Champroux de Marcory (Wac-Stade d'Abidjan)

29 décembre 2017 à 18h au stade Félix Houphouët-Boigny (Asec mimosas-Sporting club de Gagnoa)