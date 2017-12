Burkina Faso: Gestion financière des fédérations sportives au pays

Le ministère des Sports et de Loisirs a organisé, du 13 au 17 décembre à Koudougou, un atelier de formation à l'intention des présidents et trésoriers des fédérations sportives. La formation avait pour thème : «Elaboration des pièces justificatives» avec la participation de quatre-vingt-quatre acteurs des différents milieux sportifs.

Le développement de chaque discipline sportive est un processus qui s'appuie sur un ensemble cohérent d'éléments dont l'aboutissement ramène forcément tous les acteurs sur des aspects purement administratifs, techniques et financiers. La clé de la réussite dans la mise en œuvre de la politique nationale du sport réside surtout dans la bonne gouvernance et la meilleure répartition des ressources disponibles. C'est dans cet esprit que le ministère des Sports et des Loisirs, garant de la mise en œuvre de la Politique national des sports et loisirs (PNSL) a entrepris de renforcer les capacités des acteurs en synergie avec l'ensemble des fédérations sportives du Burkina Faso, sur le thème : « Elaboration des pièces justificatives ». C'est ce qui justifie l'organisation de cet atelier de formation à l'intention des présidents et trésoriers à Koudougou sur la qualité et la nomenclature des pièces justificatives.

Au cours de la formation, les modules traités ont porté essentiellement sur les modalités de justification des déblocages de fonds ; le contenu type des pièces justificatives, et la responsabilité des gestionnaires en matière de déblocage des fonds. En initiant cette formation, l'objectif poursuivi est d'outiller les présidents et les trésoriers afin de répondre aux exigences en matière de gestion des ressources financières, notamment la nature des pièces justificatives. Aussi, il s'est agi pour les trente-cinq présidents de fédérations et les trente-cinq trésoriers de déterminer la nature des pièces à fournir comme pièces justificatives, et les étapes sur les différentes modalités de l'élaboration des différentes pièces justificatives.

Venue présider la clôture de la formation au nom du ministre des Sports et des Loisirs, la conseillère technique, Colette Ouédraogo, a indiqué que cette formation s'inscrit dans la logique de toujours répondre aux exigences de la bonne gouvernance au plan financier avec pour finalité d'œuvrer à assainir les finances au sein des fédérations sportives.