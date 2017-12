Burkina Faso: Ministère des Sports et des loisirs

Le Ministère des Sports et des loisirs (MSL) a élevé, le vendredi 22 décembre 2017 dans l'enceinte du stade du 4-Août, 73 acteurs du monde sportif aux grades de commandeur, d'officier et de chevalier dans l'Ordre de mérite de la jeunesse et des sports.

«Vous méritez ces signes distinctifs». C'est en ces termes que le ministre des Sports et des Loisirs, le docteur Taïrou Bangré a félicité les acteurs du monde sportif que la nation a choisis de distinguer, le vendredi dernier dans la cuvette du stade du 4-Août. Ils étaient 73 dans l'Ordre de mérite de la jeunesse et des sports. 13 promoteurs dont deux au grade d'officier et onze au grade de chevalier. 39 dirigeants dont un au grade de commandeur, six au grade d'officier et 32 au grade de chevalier. Enfin, six sportifs et 15 anciens sportifs promus au grade de chevalier.

Pour le chef du département des sports et loisirs, le choix porté sur ces récipiendaires n'est pas un fait du hasard. «Ces signes distinctifs que vous arborez sont les fruits de vos efforts et vous devez être fiers d'avoir fait œuvre utile à la nation qui vous le reconnaît à sa juste valeur» a-t-il mentionné. Avant d'ajouter : «Je vous félicite et vous exhorte à poursuivre vos efforts pour la promotion du sport burkinabé. Vous êtes désormais une source d'inspiration non seulement pour ceux de votre génération mais aussi et surtout pour les jeunes». «A tous ceux qui s'investissent durement pour le rayonnement de ce secteur et qui, jusque-là n'ont pas reçu une quelconque distinction, il faut retenir que l'espoir est porteur d'avenir» a-t-il conclu.