Cote d'Ivoire: « Prix spécial panafricain ICS 2017 » - La ministre Mariatou Koné distinguée pour ses actions

L'Interafricaine de communication et de sondage (ICS) a décerné le « Prix spécial panafricain ICS 2017 » au Professeur Mariatou Koné, ministre de la Femme de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité. Elle a été ainsi distinguée pour les projets et actions en faveur du retour des exilés politiques et de leur réintégration au sein de l'administration. Toute chose qui favorise la réconciliation nationale. C'est par courrier en date du 12 décembre 2017, Ics a informé la concerné de son choix.

Des investigations et sondages de cette structure, il ressort que les compétences du Professeur Mariatou Koné ont retenu l'avis favorable des 41 journalistes, membres du jury. La ministre de la Femmes, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité (Mfpes) recevra son prix, ce samedi 30 décembre 2017, à Abidjan, précisément, à 16h, à l'Hôtel Ivotel.

Depuis sa création, le 5 avril 2003, Ics a distingué plusieurs personnalités parmi lesquelles, la Première dame, Dominique Ouattara, présidente de Children Of Africa ; les ministres Amah Tehua, Cissé Bacongo, SEM Daniel Kedem Ambassadeur d'Israël en Côte d'Ivoire, le maire Akossi Bendjo, plusieurs opérateurs économiques de la sous-région.

Cette structure, à travers ces distinctions entend apporter sa contribution au développement de l'Afrique. Ce, par la reconnaissance du mérite des hommes politiques, des spécialistes de la lculture, du sport, de l'économie, etc. Ce prix, il faut le signaler, constitue pour toutes les personnalités distinguées un symbole de l'encouragement et de l'invitation à l'amour de leur métier et de leur pays. A travers de ce prix, il s'agit pour les initiateurs de promouvoir la bonne gouvernance et la démocratie. Et aussi de lutter contre la pauvreté.