Ile Maurice: Casinos de Maurice - Faites vos jeux... avant 22 heures le 31 décembre

Aucun dénouement positif n'est sorti de la négociation entre le syndicaliste Atma Shanto et les… Plus »

Du côté de la SIC, on affirme que la fermeture des portes des casinos plus tôt que prévu n'aura pas de répercussions sur le chiffre d'affaires. «Nous avons pris cette décision à la suite de la demande du syndicat.»

«Avant, il y avait une bonne ambiance. La direction organisait un cocktail et les gens qui venaient étaient très bien vêtus. On faisait tout pour qu'ils passent un bon moment», indique-t-il. Aujourd'hui, tout a changé. «Les gens préfèrent être auprès de leur famille lors du réveillon.» D'ailleurs, selon cet employé, les casinos sont pratiquement vides après 22 heures. «Il ne reste que ceux qui sont passionnés par le monde des jeux.»

Décision prise après consultation auprès de la branche syndicale... après 48 ans. Et qui a été bien accueilli par les employés des casinos. L'une des raisons ayant motivé ce choix : les casinos ne grouillent plus de monde lors du réveillon. À la «belle époque», l'ambiance et la décoration étaient tout autres. Rien n'était laissé de côté, confie un employé de casino.

