Congo-Kinshasa: Défense et promotion des droits des PVH - La FENAPHACO et le CAPHK signent un acte de partenariat

L'union fait la force, dit-on. La Fédération Nationale des Personnes vivant avec Handicap du Congo (FENAPHACO) et le Centre d'Apprentissage et de production pour Handicapés de Kinshasa (CAPHK), dirigé par M. Papy Mambweni, ont signé hier, mercredi 27 décembre 2017, un partenariat dans la défense, protection et promotion des droits des personnes vivant avec handicap.

Objectif, s'entraider matériellement ou financement en cas de nécessité afin de travailler en synergie dans la noble mission de défendre les droits des PVH en République démocratique du Congo. Cette activité a été organisée au centre Mère et enfant de la commune de Bumbu. Avec l'aide de Handicap Internationale, cette manifestation marque également la célébration de la journée internationale relative aux droits des personnes handicapées. Thème retenu : « La convention des Nations Unies aux Droits des Personnes Vivant avec Handicap pour plus d'égalité, de dignité et de justice. Sous l'œil vigilant de toutes les autorités municipales de la commune de Bumbu, cette journée a permis à Me Patrick Pindu-di-Lusanga, Coordonnateur national de la Fédération Nationale des Personnes vivant avec Handicap du Congo (FENAPHACO) de réveiller la conscience des PVH de la République démocratique du Congo afin de réfléchir autour de leurs droits stipulés dans la convention internationale aux droits des personnes handicapées que la République démocratique du Congo avait ratifié. A cette occasion, Me Patrick Pindu-di-Lusanga a, dans son speech, appelé ses pairs à s'engager énergiquement pour faire connaître leurs droits dans le seul but de faire tomber les barrières physiques.

«Ne regarde pas ton handicap. Lève-toi, prend ton destin et marche. Valorise plutôt ton potentiel et talent de ceux qui sont une nécessité dans le processus du développement de la RDC », a souligné Me Patrick Pindu-di-Lusanga avant d'expliquer à ses pairs l'historique et l'esprit de la convention internationale aux droits des personnes handicapées. Et de poursuivre que malgré l'existence des différents textes qui garantissent les droits et la protection de la personne vivant avec handicap, cette catégorie continue toujours d'être marginalisée, rejetée et discriminée.

Voilà pourquoi, la protection et la promotion des droits des personnes vivant avec handicap en République démocratique du Congo est et reste le cheval de bataille de tous les jours de Me Patrick Pindu-di-Lusanga, Coordonateur de la Fédération nationale des associations des personnes vivant avec handicap du Congo (FENAPHACO). C'est la raison pour laquelle le CAPHK lui a discerné un diplôme de mérite. Sur ce, il a saisi l'occasion pour encourager les personnes vivant avec handicap (PVH) à s'unir dans la cohésion et lutter contre tous les préjugés en valorisant leurs potentiel par le travail seul gage de réussite dans la vie. "Tout ce qui se fait pour nous, sans nous et contre nous », rappelle-t-il à ses pairs ce que disait Nelson Mandela.

Me Patrick Mindu-di-Lusanga a souligné que la Convention internationale était venu pour enlever la personne vivant avec handicap comme étant une personne de charité, pour la considérée comme un sujet de droits qui a des valeurs et compétence comme toute personne valide. "Il faut que l'Etat congolais respecte la convention qu'il avait ratifié. Notamment, en ce qui concerne la promotion d'emploi, accès aux soins de santé, la scolarisation des élèves handicapés. Aussi, Me Pindu a incité les personnes vivant avec handicap de militer pour se positionner dans toutes les instances de prise des décisions. Ainsi, les personnes vivant handicap pourront se prendre en charge afin de plaider leurs causes seuls.

Me Patrick Pindu a, en outre, exhorté ses semblables à ne pas se sous-estimer. Mais, à concrétiser le slogan : « personne vivant avec handicap, lève-toi, prend ton destin et marche».

Pour sa part, Mme Jeannette Nkanu Mwamba, représentante du Bourgmestre de la commune de Bumbu et Chef de service aux affaires sociales, a appelé à l'intégration de tous dans la lutte contre la discrimination des personnes vivant avec handicap. Car, souligne-t-elle, on peut devenir handicapé, cela ne veut pas dire qu'une PVH n'est pas intelligente. Par contre, elle peut faire plus qu'une personne valide. Sur ce, elle a rassuré l'implication de la maison communale de Bumbu dans toutes les activités que peuvent organiser les PVH dans sa municipalité.