Congo-Kinshasa: Nouvelle loi électorale - Augustin Kikukama - Le législateur a "autorisé la violation de la constitution"

Face à la presse nationale et internationale, Augustin Kikukama, président du M17, a, au cours d'un entretien, fixé l'opinion sur trois points essentiels. Notamment, sur les enjeux politiques de l'heure en République Démocratique du Congo.

Il s'agit de la loi électorale, principalement le seuil de représentativité et la machine à voter; la mort des casques bleus au Nord-Kivu et la lettre du Ministre de la justice adressée au président du Conseil supérieur de la magistrature. Ça s'est passé hier, mercredi 27 décembre 2017, en sa résidence sise commune de la Gombe.

S'agissant de la loi électorale, plusieurs personnes parlent de la "fameuse" machine à voter, a-t-il introduit.

Pour le M17, dit-il, le législateur a lui-même "autorisé, de manière intentionnelle, la violation de la constitution, en acceptant cette machine à voter". Tout simplement, parce que cette machine ôte l'opération électorale de la souveraineté nationale, étant donné que la programmation et le mécanisme même de fonctionnement de ces machines à voter ne sont pas une technologie congolaise, a laissé entendre Augustin Kikukama, face aux génies de la presse. Par conséquent, poursuit-il, il va de soit que chaque parti politique puisse se trouver des cabinets d'experts pour servir comme témoin aux futures élections en RD. Congo, vu que ladite machine à voter supprime le rôle essentiel des témoins dans les bureaux de vote et aussi les empêche d'avoir les procès-verbaux après le dépouillement.

Face à cette réalité, "nous sommes surpris que le Procureur général près de la Cour constitutionnelle ne puisse pas avoir le temps de se saisir de ce dossier, pour examiner si cette loi électorale est réellement conforme à la constitution de la République", a-t-il dit. De ce qui précède, "nous pensons que le combat actuel, comme le législateur lui-même a dérogé en voulant de manière intentionnelle violer la constitution", est que la CENI accepte aussi que chaque parti politique puisse faire venir des experts venant des diverses pays, qui maîtrisent cette nouvelle technologie, c'est-à-dire, des USA, de la France et de la Grande-Bretagne pour faire l'inspection de ces machines, leur programmation, question de travailler sur la fiabilité du processus électoral. "C'est ça le combat que nous devons mener pour ne pas donner des prétextes d'un autre report", a précisé le président du M17.

S'adressant aux journalistes, cet homme a appelé les médias, toute tendance confondue, à sensibiliser la population à ce sujet, tout en précisant qu"'au Congo, nous n'avons pas encore des experts qui peuvent détecter la manière dont les machines à voter seront programmées". Ainsi, "nous seront obligés de recourir aussi comme la CENI a recouru à des maisons de fabrication et à des experts étrangers pour nous aider à comprendre la fiabilité de cet exercice et des résultats même des élections", insiste-t-il.

Seuil de représentativité...

"Le problème de seuil, pour nous du M17, ça ne se pose pas. Qu'on ait retenu 1, 2 ou 3 pourcent, ou même 17, ça ne nous dit absolument rien. Comme tout le monde le sait, ce qui crée le problème en République Démocratique du Congo, c'est d'abord le problème de compilation", dixit Augustin. Et d'ajouter : "nous avons constaté que le Pouvoir a voulu, aujourd'hui, essayer de détourner l'attention des gens, lesquels ont dénoncé ces bureaux de compilation qui manipulent les chiffres au niveau de Kinshasa". Le leader du M17 rappelle qu'à l'époque, sa formation politique avait proposé que chaque circonscription électorale procède à la publication de ses résultats, chose qui se fait partout, comme aux USA et en France, où les résultats sont connus dans chaque circonscription et au niveau central, avant que tous les résultats ne soient centralisés.

En tout cas pour Augustin, on ne peut pas comprendre que quelqu'un qui n'a pas eu de voix se retrouve député. Il a, dans son speech, déploré cette coutume Rdcienne en faveur de ceux qui se trouvent souvent sur la liste et qui détiennent le monopole du pouvoir en RD. Congo. Ce qui ne traduit pas la volonté du peuple. D'où, préconise-t-il, il faut se mobiliser pour avoir des maisons d'experts outillées pour suivre les choses de prêt. Ces maisons, argumente Kikukama, doivent justement faire voir en toute transparence cette programmation car, tout le jeu se passe à ce niveau là.

"Et, c'est ça le plus grand combat que les gens doivent mener parce qu'aujourd'hui, comme on a publié la loi électorale, ce qui reste à faire, c'est que le procureur près de la Cour constitutionnelle puisse saisir la Cour en constatant que les opérations ou les élections, c'est vraiment une matière de souveraineté. Et, que la technologie que la CENI veut nous imposer dans cet exercice, en tout cas au Congo, on ne la maîtrise pas", a fait savoir Augustin. "On veut l'équilibre entre la CENI et les partis politiques parce qu'on ne peut pas parler des élections si les partis politiques ne participent pas au processus. Alors, il faut que ces partis politiques aient, aussi, le droit de parler" estime-t-il. Qu'on autorise aux partis politiques d'avoir des maisons d'experts, même à leur propre frais et avoir accès à tout, question de veiller à la transparence, tel est la demande du M17.

Mort des 15 casques bleus

Par la bouche de son président, le M17 fait une analyse, pas un renseignement, encore moins une information, selon ce qu'a précisé Augustin Kikukama. Faisant allusion aux officiers supérieurs de l'armée congolaise qui ont fait honneur au pays en réduisant le M23, Kikukama rappelle que certains ont connu une mort brutale. D'autres sont morts de manière mystérieuse, sans que les circonstances de leur mort ne soient élucidées par une enquête pourtant promise. Pour ce qui est du Colonel Mamadou par exemple, on a pu arrêter des gens, mais "nous n'avons jamais su les commanditaires de cet assassinat. Mais, il est curieux, de voir que cette unité de la Monusco qui a travaillé et qui avait une mission claire et nette et qui a collaboré avec le commandement militaire des FARDC pour défaire le M23, soit aussi victime et puisse aussi connaître le même sort que nos officiers supérieurs que nous pleurons toujours.

Voilà pourquoi, nous M17, nous disons que nous n'avons pas d'éléments, mais en tout cas, la piste pour dire que c'était des rebelles ougandais qui ont commandité ce massacre, nous le mettons en doute. Nous disons tout simplement, il peut y avoir une investigation sérieuse. On doit le prendre dans le contexte que je viens de dire. Ça veut dire, qui a intérêt à massacrer cette unité de lutte qui a prouvé parmi tant d'autres unités de la Monusco qu'il avait des gens qui pouvaient ramener l'espoir à l'Est du pays pour avoir la paix? Voilà pourquoi, nous disons que c'est une suggestion, nous pouvons ou ne pas être écouté, mais nous disons que comme l'Onu a dit qu'il y aura une enquête, nous pensons que les pistes sérieuses seraient de voir comment sont morts les officiers supérieurs des FARDC qui ont défait le M23 et pourquoi cette unité qui a travaillé en étroite collaboration avec ces officiers supérieurs que nous regrettons aujourd'hui, sont aussi victimes du même sort qu'a connu ces officiers supérieurs", a laissé entendre le président du M17 face à la presse. "Voilà pourquoi, l'enquête ne doit pas se limiter aux faits. Elle doit aller au-delà pour savoir: Ce crime a profité à qui et profite à qui? Qui a intérêt à organiser un tel massacre? Le message de ce massacre est adressé à qui?", a-t-il lâché.

La lettre du Ministre de la justice...

Cette lettre a été dressée au président de la Cour constitutionnelle, qui de droit, est le président du Conseil supérieur de la magistrature. Il faut signifier que le M17 ne condamne pas le contenu de ladite lettre. Mais, en droit, avant d'aller au fond, c'est la forme d'abord, rappelle le président du M17. Selon les propos d'Augustin Kikukama, le Ministre de la justice n'a des injonctions à donner qu'au procureur, surtout que, la Constitution en vigueur en RD. Congo consacre la séparation des pouvoirs. Et alors, "nous pensons que le contenu de cette lettre devait venir du Président de la République, qui est le garant du bon fonctionnement des institutions de la République", a-t-il indiqué.

Selon lui, on ne peut pas comprendre qu'un membre de l'exécutif puisse s'ingérer dans le fonctionnement d'une autre institution, qui n'est autre que les Cours et Tribunaux. "C'est cette forme là, que nous contestons", a affirmé au nom du M17, Augustin Kikukama. Quant au fond, "s'il y a des magistrats qui n'ont pas rempli les critères, il va de soit que le Conseil supérieur de la magistrature puisse se saisir de fait et faire ses enquêtes à l'interne et non pas avoir des injonctions venant d'un membre du Gouvernement, comme si nous étions à l'époque de la deuxième République où le Ministre de la justice était le président du conseil judicaire. Donc, nous pensons que cette lettre là est inappropriée", a affirmé le président du M17. Sur ce, c'est seulement, "le Président de la République qui pouvait écrire au président du Conseil supérieur de la magistrature, afin de lui demander d'ouvrir une enquête par rapport aux titres académiques de nos magistrats", a-t-il conclu.