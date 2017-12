Congo-Kinshasa: Décor final !

opinion

Kin La belle, capitale de la Rumba, du Ndombolo, mieux le Congo-Kinshasa de l'indépendance tcha tcha tcha est, sans nul doute, l'un des coins du monde où le sens de la fête est quasi inné.

Et, en termes de festivité, chaque année, deux rendez-vous coiffent, us et coutumes obligent, l'imaginaire surtout en RDC. Primo, il y a sans doute la Noël. Secundo, la Saint-Sylvestre. Si la célébration de la nativité du Christ-Jésus n'a eu, cette année, pour élément contre-fête que la crise économico-sociale, son colistier habituel, lui, est face à trois grands autres donnes. Il y a la traditionnelle allocution de vœux du Président de la République. C'est connu de tous, à présent. Il faut aussi noter les effets positifs ou négatifs de la marche très chrétiens appelée par le Comité Laïc de Coordination. Puis, celle qu'entendent mener les sociétaires de l'Opposition radicale avec les mouvements citoyens. A propos de ces derniers, avant même la fin de l'année, ce 31 décembre, la Lucha -Lutte pour le Changement- compte déjà se lancer dans sa campagne de manif échelonnée durant trois jours dès ce jeudi 29 jusqu'au miroité 31.

C'est là un des éléments décrivant le décor de l'avant fin 2017. Bien loin du macadam que voudraient battre les sympathisants de cette structure, d'autres viennent compléter le tableau. Oui. Si la mise au point du Comité Laïc de Coordination est de nature à apaiser les esprits, sur la scène politique où la brouille entre acteurs et parties prenantes est plus qu'aisée, la température est bien au-delà du zéro absolu. En effet, la promulgation de la loi électorale reformée aux goûts de la machine à voter, du seuil et, par ailleurs, assaisonnée d'une nouvelle fixation des cautions pour concourir, crispe plus que jamais. Car, parlementaires ou non, les opposants étaient, mieux continuent d'être farouchement opposés aux retouches de ces nouveaux règles du jeu pour la course aux postes à mandat électif lors des joutes électorales de 2018, selon le calendrier électoral de la CENI. Se sentant menacer de mort politique, rien n'indique que ces politiques, souvent de carrière, pourraient céder aux sirènes pacifistes des Laïcs Chrétiens pour cette marche bénit, il sied de le dire, dans ces deux camps.

Dans l'autre aile du Rassop, celle de Kasa-Vubu, les violons ne s'accorderaient plus entre Tshibala Bruno Nzenzhe et Joseph Olenghankoy. Ce dernier, foi des couloirs, seraient en train de préparer, via des tractations, l'éviction de Tshibala à la tête du Gouvernement au profit d'un certain Katebe Katoto, homme d'affaires chevronné et grand frère de Moise Katumbi, avec qui il est en contradiction après son rapprochement du régime en place. Soit ! Une telle démarche a-t-elle l'aval du pouvoir ? La question mérite d'être posée dès lors que les dessous du passage d'Olenghankoy chez Kyungu, à Lubumbashi, font réfléchir. Tshibala a-t-il fait son temps ? Son règne finit-il avec la fin de l'année ? Comment va se passer les marches de la Lucha ces trois jours? Dans le calme ? Certes que ces dernières auront des effets sur la grande marche prévue pour le 31 décembre. Tel est, en quelques lignes, le décor final de l'avant fin 2017.