Congo-Kinshasa: Un réseau maffieux en action - Emmanuel Ramazani Shadary échappe à une arnaque !

Y a-t-il un réseau qui veut déstabiliser à coup d'arnaque, les figures de proue du pouvoir de Kinshasa ? Désormais, plus d'un serait porté à dire oui. Alors qu'un autre membre de l'Exécutif, en l'occurrence, She Okitundu, fait face à une situation similaire, voici qu'une nébuleuse vidéo serait imaginée pour soutirer un peu de sou au VPM Ramazani Shadary.

Le go de ce scenario débute le mardi 26 décembre. En effet, le numéro 0016134002720, référencé au Canada, a eu à joindre un membre du cabinet du Vice-premier Ministre, Ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité. «Nous disposons d'une vidéo compromettante de votre chef, Ramazani Shadary, d'une durée de trois minutes, filmée depuis son bureau. Si nous la balançons sur les réseaux sociaux, c'est fini pour lui... », va dire cet appelant. Juste après, il va exiger la coquette somme de 50.000 USD afin que ladite vidéo ne soit pas balancée sur la toile.

Ce contact canadien va, par la suite, mettre en relation le cabinet du VPM Ramazani Shadary avec "son" correspondant basé à Kinshasa dénommé Patrick et qui est censé détenir ladite vidéo compromettante. Considérant la tournure que prenaient les choses, les services du Ministère de l'Intérieur vont entrer en jeu. Pour, minutieusement, prendre les commandes de ce dossier, tout enregistrant le nouvel homme entré en action. Face à la ténacité des négociateurs du cabinet du VPM à avoir une preuve de la vidéo supposée compromettante, l'intervenant kinois va baisser le prix de moitié. Puis, il confie de se suffire avec 5000 ou, même, 3000 USD, signale les voix éclairées de la Vice-Primature de l'Intérieur. Cet argent, dit-il, selon les enregistrements sonores mis à la disposition de la presse, était destiné à pouvoir le faire quitter le pays avant une preuve. Curieusement, le prénommé Patrick ne donne pas de preuves de ce qui pourrait faciliter le déblocage des fonds demandés.

Sans toutefois donner la moindre preuve, capture d'écran ou petite séquence de la vidéo, l'homme va aller jusqu'à proposer une commission aux négociateurs, pourvu qu'il récupère sa part. Chose qui a été catégoriquement refusée. Au regard de ce feuilleton aux allures d'une arnaque pure et simple, l'opinion est alertée sur un éventuel simple montage de désespoir qui pourrait bien être concocté dans le but de tenter, désespérément, de jeter de l'anathème à l'endroit du VPM Emmanuel Ramazani Shadary. Et, pourtant, durant cette année 2017, il aura ébloui plus d'un par sa dextérité à accomplir ses prérogatives gouvernementales. Ci-dessous, retrouvez le récit de cette affaire, telle que relatée par les services de Presse de la Vice-primature en charge de l'Intérieur. Il s'agit, ici, d'un condensé qui se passe de tout commentaire.

Un réseau d'arnaqueurs contre les piliers du régime

Un complot contre Emmanuel Ramazani Shadary déjoué !

"Ce que la nuit cache, le jour le révèle", dit un adage. C'est désormais connu et les enregistrements sonores servant de pièce à conviction sont disponibles. Il existe bel et bien un réseau des arnaqueurs très actifs dans les réseaux sociaux opérant à l'étranger avec des relais en République Démocratique du Congo, en général, à Kinshasa, en particulier. Très clairement, ce réseau mafieux est au service des intérêts politiciens dont l'unique but est de nuire à la réputation et à l'honorabilité de certains piliers du régime en place. Malheureusement pour ces arnaqueurs et leurs sponsors dans la sphère politique déjà identifiés, le choix sur la personne du Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur et sécurité, Emmanuel Ramazani Shadary est mal tombé. En effet, le mardi 26 décembre 2017, alors que le feuilleton She Okitundu n'avait pas encore fini de faire le buzz sur la toile, une autre Fake news (fausses nouvelles) était en train d'être préparée dans un laboratoire canadien.

Le même jour, un membre du cabinet du VPM Ramazani Shadary reçoit un coup de file du Canada au numéro 0016134002720. C'est un congolais vivant au Canada qui appelle et dit : "Nous disposons d'une vidéo compromettante de votre chef Ramazani Shadary d'une durée de trois minutes, filmée dans son bureau. Si nous balançons ça sur les réseaux sociaux, c'est fini pour lui. Alors, j'ai préféré vous alerter ". A la question de savoir ce qu'il faut pour ne pas diffuser la vidéo et de quelle nature est-elle, l'arnaqueur répond : "je vous mets en vidéo conférence avec la personne qui détient la vidéo et qui se trouve à Kinshasa ". Ce qui a été fait et les services aguerris du VPM ont pris soin d'enregistrer la conversation. Ces enregistrements sonores sont disponibles.

Aussi curieux que cela puisse paraître, l'auteur arnaqueur un certain Patrick non autrement identifié qui est à Kinshasa (on le suppose), confirme en lingala détenir la vidéo compromettante contre le VPM Ramazani Shadary et exige 50.000 dollars pour ne pas la diffuser sur la toile. Pour lui tendre le piège, le collaborateur du VPM qui était avec deux autres témoins pendant la causerie enregistrée lui demande de lui envoyer d'abord un extrait de la vidéo pour se faire une idée. L'arnaqueur qui se trouverait à Kinshasa propose les discussions du prix initial. Après, il exige 25.000 dollars et enfin il demande entre 5.000 et 3.000 dollars pour donner une séquence de la vidéo en promettant une commission à son interlocuteur, au cas où tout marchait bien. Chose que les collaborateurs du VPM ont catégoriquement refusé de faire, ayant compris qu'il s'agissait d'un montage grossier et de mauvais goût à des fins d'escroquerie et de manipulation politicienne. Car, 24 heures avant, un politicien avait annoncé sur les réseaux sociaux la diffusion éventuelle d'une vidéo compromettante contre le VPM Ramazani Shadary. Au regard de ce qui précède, l'opinion devra comprendre qu'avec l'évolution des logiciel de montage vidéo, les adversaires politiques recourent à des réseaux mafieux des arnaqueurs pour nuire à l'honorabilité des piliers du régime en place en RDC, pour le cas de figure.

Tenez ! Le VPM Ramazani Shadary est une âme pétrie de noblesse, intègre et travailleur, compétent, connu come tel depuis des lustres.

Depuis son avènement au Ministère de l'Intérieur, au bout d'une année, il a engrangé maintes victoires pour la République, dans son secteur, qui ne peuvent qu'attirer la jalousie de ceux qui croyaient se cacher mais, aujourd'hui sont démasqués.

De l'extinction de la milice terroriste Kamuina Nsapu au Kasaï, que les sponsors voulaient voir renverser le régime de Kabila à Kinshasa, à la fin du conflit pygmées-Bantou dans le Tanganyika, en passant par l'exemption des visas pour les détenteurs congolais et sud-africains des passeports diplomatiques et l'admission de la RDC au groupe d'action contre le terrorisme et le blanchiment d'argent (GABAC-CEMAC), pour ne citer que cela, il y a lieu de comprendre le sens du complot que tentent d'ourdir les détracteurs du numéro 1 de l'Intérieure, via les arnaqueurs inexpérimentés.

Complot, hélas, déjoué grâce à la vigilance de ses services, qui dénoncent à haute voix ces réseaux à la recherche de l'argent sale, qu'ils n'obtiendront jamais de Ramazani Shadary, qui n'a rien à se reprocher à tous égards.

Il n'est pas n'importe qui pour se laisser faire. Oui, "ce que la nuit cache, le jour le révèle". Ses services ont déjà mis à la disposition du public les enregistrements sonores des arnaqueurs regroupés dans un réseau actif à l'étranger avec des relais à Kinshasa recherchant de l'argent, y compris dans la sphère politique.

République Démocratique du Congo

Ministère de l'Intérieur et Sécurité

Cabinet du Vice-Premier Ministre

RETROSPECTIVE DE L'ANNEE 2017

L'année 2017 qui s'achève aura été marquée par d'intenses activités et des rencontres aussi bien à caractère national qu'international pilotée par le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur et sécurité. Emmanuel Ramazani Shadary a été sur plusieurs fronts, allant de victoire en victoire et de succès en succès, appliquant à la lettre les instructions du président de la république Joseph Kabila Kabange.

Aussitôt nommé au Gouvernement, le numéro Un de l'intérieur a eu à faire avec à un défi majeur : combattre le phénomène Kamuina Nsapu qui avait embrassé tout l'espace Kasaïen pendant près d'une année avant lui.

Des contacts entamés au mois de mars 2016 avec les notables du Grand Kasaï et la famille biologique de feu Kamuina Nsapu ont abouti à l'exhumation, la restitution et l'inhumation des restes de son corps dans son village, conformément aux us et coutumes de son clan : les Bajila Kasanga. Ce qui a permis la cessation des hostilités contre les forces loyalistes et la décapitation sauvage des civiles par ce mouvement rapidement mué en terrorisme jamais connu dans cette partie du pays.

C'est le Forum sur la paix et la réconciliation organisée sous le haut patronage du Président de la République Joseph Kabila Kabange du 19 au 21 septembre 2017 qui a consacré la fin du mouvement terroriste Kamuina Nsapu et le renouvellement du pacte de non-agression entre fils et filles du Grand Kasaï scellé en 1961.

2017 aura été également un succès pour le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur et sécurité dans le Tanganyika. Sur instruction du Prédisent de la République, Emmanuel Ramazani Shadary a mis autour d'une même table pygmées et Bantous près d'une décennie d'hostilités après. Les Elus et autres Notables du coin ont été également mis à profit dans ce travail de pacification et d'acceptation mutuelle entre Bantous et Pygmées.

L'instabilité entre institutions provinciales depuis leur avènement en 2017 a été également au centre des préoccupations d'Emmanuel Ramazani Shadary au cours de l'année qui s'achève.

Un séminaire d'évaluation du fonctionnement des Assemblées Provinciales s'est tenu à Kinshasa du 14 au 18 Mai 2017. Des orientations précises ont été données aux animateurs des Assemblées pour la collaboration avec les Exécutifs Provinciaux sans enfreindre les règles du jeu démocratique et du contrôle parlementaire, prérogatives leur dévolues par la Constitution.

Sur cette lancée, à travers la conférence des Gouverneurs tenue à Goma du 18 au 19 décembre 2017 sous la conduite du Président de la République avec le concours du pouvoir organisateur légal de ces assises qu'est le Ministre de l'Intérieur, il a été rappelé aux Gouverneurs la nécessite de mobiliser les recettes locales pour le développement de leurs entités d'une part, et d'autre part, leurs obligations de collaborer avec les Assemblées délibérantes provinciales par le devoir de redevabilité, gage de stabilité institutionnelle. Présents à Goma, en marge de cette conférence des Gouverneurs, les présidents des Assemblées Provinciales considérés à tort ou à raison comme les tombeurs des Gouverneurs ont été invités à privilégier la cohabitation pacifique entre les deux institutions et de se tourner désormais vers la préparation des élections.

2017 au ministère de l'Intérieur et Sécurité aura également été marquée par l'assistance du Gouvernement de la République apportée le 26 août aux sinistrés de la localité de Tara, dans l'Ituri. A la suite d'un glissement de terre, plusieurs compatriotes ont trouvé la mort dans cette partie du pays, située au bord du Lac Albert et d'un accès trop difficile. Ce qui a nécessité divers moyens de transport pour y arriver à la grande satisfaction de la population bénéficiaire des biens, vivres et non vivres ainsi que la prise en charge de frais scolaires des orphelins et l'hospitalisation des survivants.

La formation de la Police Nationale Congolaise dans le cadre du renforcement de ses capacités a été le cheval de bataille d'Emmanuel Ramazani Shadary depuis son avènement au Ministère de l'Intérieur et Sécurité. Voilà pourquoi en 2017, des centaines de policiers ont bénéficié de mars à Octobre 2017 soit de la formation initiale soit spécialisés à Kolwezi dans le Lualaba, à Kasapa dans le Haut-Katanga et à Kasangulu dans le Kongo Central. Ils ont été envoyés dans d'autres Provinces du pays pour le maintien de l'ordre public.

Point focal de la Commission Electorale Nationale Indépendante au sein du Gouvernement, le vice-Premier Ministre, Ministre de l'intérieur et Sécurité a, au nom du Gouvernement, présenté l'économie du projet de loi modifiant et complétant la loi électorale de2006 devant le Parlement Bicaméral Congolais où il a brillamment convaincu les Députés et Sénateurs. Adoptée, cette loi a été promulguée avec ses innovations par le Président de la République, le 24 décembre 2017.

Sur le plan continental, Emmanuel Ramazani Shadary a été tour au tour en République Sud-Africaine du 19 au 21 décembre 2017, prendre part à la 10ème session de la grande commission RDC-Afrique du Sud à Pretoria.

Ensuite, le 30 juillet 2017, toujours à Pretoria, le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur et Sécurité a signé le protocole d'Accord relatif à l'exemption des visas pour les détenteurs des passeports diplomatiques et de service de la RDC et d'Afrique du sud.

2017 a été également une année des engagements majeurs de la RDC contre le terrorisme et le blanchiment d'argent. C'est la raison de la présence du Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur et sécurité à Brazzaville où, représentant personnellement le Chef de l'Etat, il a signé avec les pays membres de la CEMAC, l'Accord d'adhésion de la RDC au Groupe d'action contre le terrorisme et le blanchiment d'argent, Gabac en sigle.

Et pour couronner ces efforts de lutte contre le terrorisme, à Kigali au Rwanda, du 04 au 08 décembre, en marge de la 45ème réunion du Comité consultatif permanant des nations unies chargé de la sécurité en Afrique Centrale, le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur et Sécurité a convaincu les participants, preuves à l'appui, de déclarer et reconnaitre comme terroristes les groupes armés ADF, LRA et le mouvement Kamuina Nsapu.

Elle serait incomplète cette rétrospective si elle ne se terminerait pas sur la participation d'Emmanuel Ramazani Shadary au forum mondial sur la jeunesse tenu du 05 au 10 novembre 2017 à Sharn El Sheikh en Egypte où il a représenté le président de la république. Les Chefs d'Etats et des Gouvernements présents en terre Egyptienne ont pris l'engagement de mutualiser les efforts et énergies pour combattre le terrorisme mondial qui trouverait une être fertile au sein de la jeunesse du monde entier.

2017 aura été une année de succès au Ministère de l'Intérieur et Sécurité sous le leadership éclairé du Président de la république, Chef de l'Etat.

Fait à Kinshasa, le 26 décembre 2018

Louis d'Or Balekelayi

Conseiller en Communication