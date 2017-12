Congo-Kinshasa: Kongo Central - Les acteurs politiques et la Société civile de Boma sensibilisés sur le dernier message de la CENCO

Du débat qui s'en est suivi, chacun et tous étaient invités à un engagement personnel, pour remplir leurs obligations, défendre leurs droits et réfléchir sur les enjeux de l'heure étant entendu que les politiciens dans leur ensemble : majorité présidentielle et opposition ont échoué parce que tout ce qu'ils font, le flou qu'ils entretiennent d'une manière ou d'une autre ne visent que leurs intérêts égoïstes quand bien même ils parlent sans gêne au nom du peuple congolais exsangue et pris en otage. Mais, il y a un jour où l'heure de la vérité sonnera. Qui dit mieux !

Dans la conclusion, Mgr Cyprien Mbuka a rappelé la mission pastorale des évêques qui consiste à proclamer partout l'évangile selon le mandat du Seigneur. Il a invité la population à prendre collectivement conscience de la situation, de rester vigilante et de trouver des stratégies non violentes contre toutes formes d'oppression.

La CENI de rassurer la population de son indépendance et de sa neutralité ; les dirigeants des partis politiques de proposer des projets de société réalistes, d'assurer l'éducation civique de leurs membres, de ne pas offrir des cadeaux vers la sphère des débats du processus électoral qui frisent la corruption, de ne pas se maintenir ou d'accéder au pouvoir par des coups de force ; etc.

Troisièmement, les objectifs particuliers qui sont, entre autres, rappeler que l'Accord de la Saint Sylvestre du 31 Décembre 2016 est toujours d'actualité, qu'il demeure la seule feuille de route valable pour le processus politique en RDC ; rappeler avec fermeté le devoir des uns et des autres de l'incontournabilité des élections ; veiller aux valeurs morales et citoyennes ; réveiller ceux qui dorment ; redresser les mains défaillantes selon Hébreux 12 :12.

