Congo-Brazzaville: Institutions républicaines - Pascal Tsaty Mabiala en passe de devenir le chef de l'opposition

En outre, le Conseil des ministres rappelle que l'Etat a le double devoir, en premier lieu, de prendre des dispositions idoines, notamment sur le plan règlementaire, afin de permettre au chef de l'opposition de bénéficier de ses droits et prérogatives constitutionnels ; et, en second lieu d'inviter le chef de l'opposition à bien vouloir respecter et observer les devoirs et obligations de sa charge, conformément à la loi n° 28-2017 du 7 juillet 2017, déterminant le statut de l'opposition politique.

Compte tenu de ces éléments, le Conseil des ministres invite l'ensemble des institutions de l'Etat à bien vouloir tirer les conséquences juridique, matériel et politique, et à considérer désormais le premier secrétaire de l'Upads, Pascal Tsaty Mabiala, comme tel.

En effet, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Raymond Zéphirin Mboulou, a rappelé que l'Upads était la seule formation politique de l'opposition ayant obtenu le plus grand nombre d'élus à l'issue du scrutin législatif de 2017.

