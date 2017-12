Togo: Chacun chez soi et les moutons seront bien gardés

Les périodes de fête de fin d'année sont fastes pour les affaires, mais les commerçants font grise mine. Un contexte aggravé par la crise politique qui dure depuis plus de 4 mois et les innombrables manifestations, expliquent-ils.

Un animal se négocie entre 50.000 et 200.000 Fcfa en fonction du poids et de la qualité. Et peu de Togolais ont les moyens de mettre une telle somme.

Copyright © 2017 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com).

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.