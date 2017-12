Congo-Kinshasa: Attaque de la résidence du chef de l'État - La Fondation Bill-Clinton pour la paix condamne l'intolérance

La FBCP exhorte, par ailleurs, le président de la République, garant de la nation, à faire tout ce qui est de son pouvoir afin de respecter la Constitution du 18 février 2006 ainsi que les différents instruments juridiques internationaux que son pays a ratifiés et signés. Le Premier ministre, Bruno Tshibala, est appelé lui à respecter la Constitution et l'Accord de la Saint-Sylvestre signé sous l'égide de la Conférence épiscoplae nationale du Congo, le 31 décembre 2016, « au lieu d'encourager le dédoublement des partis politiques, chose interdite dans ledit accord ». Dans cet appel, la FBCP fait, en effet, allusion au cas de l'UDPS aile Tshibala dont les documents ont été introduits chez le notaire, après le congrès tenu dernièrement à Kinshasa.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.