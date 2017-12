Le gouvernement congolais et le pasteur Ntumi, qui ont conclu le 23 décembre un accord de cessez-le-feu pour… Plus »

Denis Sassou N'Guesso a accueilli favorablement la volonté exprimée par la délégation de la Lékoumou relative à la relance des activités agricoles : « Le gouvernement apportera son soutien aux producteurs agricoles pour que ce département reprenne la place qu'il a toujours occupée dans ce domaine ». Le chef de l'Etat a aussi invité les membres de la délégation à ne pas écouter les oiseaux de mauvais augure. « La crise est réelle et ses causes sont conjoncturelles, mais notre pays va sa relever »? a-t-il conclu.

« Si nous avons pu réaliser quelques infrastructures dans le pays, y compris à Sibiti ces dernières années, cela a été rendu possible grâce au climat de paix que nous avons connu », a insisté le président de la République. « Je viendrais vous voir à Sibiti si le climat de quiétude est perturbé comme il l'a été pendant l'élection présidentielle en 2016, et pendant les législatives cette année, car vous êtes les dépositaires de la sagesse en dépit du fait que l'Etat exerce ses fonctions régaliennes à travers les services publics », a promis le chef de l'Etat.

Dans sa réponse, le président de la République s'est appesanti sur la consolidation de la paix, la poursuite du dialogue avec toutes les couches de la population congolaise et les questions de développement. « Dans la crise du Pool, le dialogue a permis de franchir une nouvelle étape », a indiqué le chef de l'Etat, faisant sans doute allusion à l'accord signé par le gouvernement et le pasteur Ntoumi à Kinkala, le 23 décembre.

Evoquant la crise du département voisin du Pool, les sages et notabilités de la Lékoumou ont dévoilé au président de la République leur intention d'organiser, à Sibiti, une rencontre de tous leurs collègues de l'ensemble des départements du Congo à l'instar de ce que fut le dialogue national évoqué plus haut.

Au menu de l'audience, la demande de création d'un institut d'agronomie dans le chef-lieu Sibiti, et l'organisation d'une rencontre regroupant tous les sages et notabilités du Congo afin de débattre du retour de la paix dans le Pool.

Les sages et notabilités de la Lékoumou ont été reçus, le 27 décembre, au Palais du peuple, par le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, en présence des cadres politiques et administratifs originaires de ce département.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.