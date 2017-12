Congo-Kinshasa: Marche du 31 décembre - Le CNC appelle au calme

Le Congrès National Congolais, CNC, parti cher à l'Honorable Pius Muabilu Mbayu Mukala, pense qu'il est temps de ne pas se laisser distraire. L'heure est aux préparatifs des élections prévues en 2018, conformément au calendrier publié par la CENI, le 5 novembre 2017. « Nous voulons aller aux élections.

Ce, avec Joseph Kabila et Corneille Nangaa, conformément aux prescrits constitutionnels. Les Congolais veulent fêter la bonne année. Nous invitons chacun à vaquer à ses occupations, et préparer la fête de ses enfants le 31 décembre prochain. Le Congo est un pays de Dieu, et nous tous, sommes enfants de Dieu. La loi électorale qui a été publiée est une sécurité du processus électoral. Ceux qui s'y opposent ne sont pas prêts à aller aux élections prochaines ». Ce sont des propos du Porte-parole du CNC, Harold Badibanga, aux prises avec La Prospérité, mardi 26 décembre 2017.

Une marche à multiples effets

Le Comité Laïc de Coordination est le principal organisateur de ladite marche, prévue le 31 décembre. Des voix s'élèvent pour dénoncer cette voie, semble-t-il, du chaos préconisée par ceux qui ne veulent pas s'inscrire dans le schéma des élections. D'autres, par contre, à l'instar des Laïcs Chrétiens, ne veulent pas baisser les bras, en dépit des instructions de l'autorité provinciale interdisant des manifestations publiques, ce dernier temps. Le Porte-parole du Congrès National Congolais pense que ce n'est pas le moment de chercher à faire couler le sang des innocents par la rue. Pour ce parti de la MP qui se sent très prêt à affronter les urnes, le calendrier électoral a été publié le 5 novembre 2017 ; la loi électorale a également été promulguée, depuis le 25 décembre dernier. Il vaut mieux que toutes les parties prenantes aux scrutins électoraux de décembre 2018 s'y préparent, d'entrée de jeu, en lieu et place de semer la terreur et le feu, et de provoquer l'inquiétude du peuple, en pataugeant dans des démarches inconstitutionnelles.

Duel

C'est à travers un communiqué rendu public le 15 décembre dernier que le regroupement des Laïcs Chrétiens (de l'Eglise Catholique RD. Congolaise, principalement) a invité le peuple Congolais à marcher dans les rues des villes et villages du pays, le 31 décembre, pour revendiquer la mise en œuvre intégrale de l'Accord de la Saint-Sylvestre lequel, du reste, expire le jour "J" de la Sylvestre comme le signale Harold Badibanga, Porte-parole du CNC. Il sied de rappeler que l'hôtel de ville de Kinshasa a interdit, jusqu'ici, les manifestations publiques, suite aux enjeux sécuritaires du moment. Le CNC prône la paix, et les élections crédibles, transparentes et apaisées, seul mode pour l'alternance démocratique, dans un pays qui se veut de droit. Le parti cher à l'Honorable Pius Muabilu Mbayu Mukala lance un message fort à ses militants et à tout le peuple Congolais, en général, celui d'inviter chacun à s'investir pour cultiver la paix, la cohésion sociale, et le développement de la nation, en barrant la route à tous ceux qui, de près ou de loin, entreprennent des démarches pour conduire le pays dans le chaos.

Projet de loi électorale

Le Porte-parole du Congrès National Congolais, Harold Badibanga a salué la promulgation de la loi électorale par le Chef de l'Etat, Joseph Kabila Kabange. Au nom du CNC, ce grand parti politique parmi tant d'autres, dans la mouvance présidentielle, Harold Badibanga a affirmé que la loi électorale est un instrument fondamental pour le processus électoral en cours. « Pour nous le CNC, la promulgation de la loi électorale est l'expression de la volonté manifeste du Chef de l'Etat d'aller, réellement, aux élections, contrairement à ceux qui pensent qu'il n'en a pas la volonté.

Le gouvernement a fait sa part, le parlement a fait la sienne. Et le Président de la République, Chef de l'Exécutif a placé la barre Très Haut en promulguant cette loi. Il ne reste qu'au gouvernement de la République ainsi qu'aux partenaires, de mobiliser des fonds nécessaires. Ceux qui s'opposent à cette loi, jusqu'ici, ne sont pas prêts à aller aux élections. La loi est dure, mais c'est la loi. L'article 135 de la Constitution RD. Congolaise a été d'application quant à l'harmonisation des divergences des points lors de l'examen et adoption dudit projet de loi. Ceux qui disent que la procédure n'a pas été respectée, ils n'ont qu'à nous le prouver», a confié le Porte-parole du Congrès National Congolais.

Edouard Koudou