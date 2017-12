Congo-Brazzaville: Concours d'épellation et lecture - Des récompenses pour les lauréats

La finale de la première édition du jeu qui opposait différentes écoles privées de Brazzaville a eu lieu, le 24 décembre, à Télé Congo, au cours de laquelle les élèves ont fait preuve de leur capacité intellectuelle.

La première édition du concours d'épellation et de lecture a été organisée dans le cadre de la fête de la Nativité, avec pour but de participer à l'éveil des enfants pour une croissance intellectuelle. Les participants devaient épeler et lire les mots et textes tirés des livres de l'auteur congolais Martial De -Paul Ikounga, intitulés La mort de Dieké et Voyages initiatiques.

Les élèves du niveau d'études de CE1 ont été évalués à l'épreuve d'épellation des mots, cependant ceux de CE2, CM1, CM2 et 6e ont été mesurés à l'épellation des mots et à la lecture.

La bonne prononciation des mots et le respect des syllabes a été l'un des critères de choix de ce jeu concours. Les lauréats ont été récompensés par les partenaires du concours. L'Institut français du Congo a offert dix bons de la médiathèque, dix dictionnaires Robert junior et des livres de grammaire. L'écrivain Martial De Paul Ikounga a donné des dictionnaires, des livres y compris aussi ses romans. Impact Design, l'un des parenaires, a remis quant à lui des tee-shirts, des blocs-notes et des stylos.

L'un des lauréats, Djibril Danielle Somi, s'est dit heureuse. « Cette victoire me donne de la joie, je suis au bord des larmes. Mes parents seront fiers de moi. Quand on me demande d'épeler un mot je fais comme si je l'écris sur un tableau que personne d'autre que moi ne voit», a-t-elle indiqué.

L'organisatrice du jeu concours, productrice et présentatrice sur Télé Congo de l'émission « L'avenir c'est nous », Dorcas Miantama, a exhorté les parents d'élèves en ces termes : « Ensemble nous avons choisi de célébrer Noël par le livre pour rappeler aux uns et aux autres qu'un peuple sans connaissance bâtit son avenir sur du sable. Une jeunesse livrée à l'ignorance court à sa perte. Unissons-nous pour apporter à ces jeunes talents le plein d'énergie dont ils ont vraiment besoin pour leur épanouissement. Accompagnons-les dans leur marche vers un monde où il fera bon vivre. Notre objectif consiste à continuer de susciter des vocations auprès de ces futurs ministres, médecins, enseignants, aviateurs, pères et mères de famille. Ensemble, canalisons leurs intelligences, intéressons-les à la culture du livre ».

S'adressant aux élèves, Dorcas Miantama les a incités au travail, à la concentration et à la discipline. « L'avenir est entre nos mains, l'avenir est entre vos mains, soyez sûrs que nous serons toujours à vos côtés pour vous aider à réussir. L'avenir, c'est nous, l'avenir, c'est vous », a-t-elle martelé, remerciant, par ailleurs, les sponsors et tous ceux qui ont contribué à la réussite de cet évènement.

Voici les noms des lauréats : niveau CE1 épreuve d'épellation des mots :

Ruth Makosso (Ecole Hollandaise) ; Prodige Ossèré (Ecole Joachim Bikoulou)

Niveau d'étude CE2 : Epellation des mots : Jeang Made Bissemo (Ecole Maurice Onanga)

Epreuve de lecture : Jeang Made Bissemo (Ecole Maurice Onanga), Christiano Mbamien (Ecole Le Clermontois)

Niveau CM1 : Epellation des mots : Matondo Kalou (Ecole Maurice Onanga), Laure Enkoura (Ecole Maurice Onanga), Grecia Guelolo Ayoulalia Eloîka (Ecole Le Clermontois).

Epreuve de lecture : Matondo Kalou (Ecole Maurice Onanga), Laure Enkoura (Ecole Maurice Onanga), Grecia Guelolo Ayoulalia Eloîka (Ecole Le Clermontois).

Niveau d'étude CM2 : Epellation des mots : Alex Louzolo (Ecole Maurice Onanga), Danielle Somi Djibril (Ecole Maurice Onanga), Andreas NGuellondelé (Ecole Le Clermontois)

Epreuve de lecture : Danielle Somi Djibril (Ecole MauriceOnanga), Andreas NGuellondelé (Ecole Le Clermontois)

Niveau 6e : épreuve d'Epellation : Pavina NGuoelé (Ecole Le Clermontois), Jessica NDzo, Jordia Somi Djibril (Ecole Maurice Onanga)

Epreuve de Lecture : Jessica NDzo, Jordia Somi Djibril (Ecole Maurice Onanga)

Signalons qu'en avril prochain, l'émission « C'est nous l'avenir » célèbrera son anniversaire et organisera, à cette occasion, ce même jeu concours.