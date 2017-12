Congo-Brazzaville: TIC - Des jeunes formés aux métiers du numérique

La 4e édition dénommée « Tech Noël » a été lancée officiellement le 27 décembre, à Brazzaville, par le directeur de cabinet du ministre des Postes, des télécommunications et de l'économie numérique, Franck Siolo.

La formation est organisée, du 27 au 30 décembre, dans différents sites par l'Association jeunesse positive (AJP) que dirige Thegi Fortuné Mampassi Osseté, avec l'appui des ministères et d'autres partenaires.

Elle permet de former la couche juvénile dans la promotion et la diffusion de la création contemporaine, d'approfondir les connaissances dans le domaine du numérique et d'encourager la diversité culturelle ainsi que le dialogue interculturel entre les jeunes.

La première journée a été marquée de rappels des conférences de la 3e édition à l'amphithéâtre du rectorat de l'université Marien-Ngouabi.

Les jours suivants seront consacrés aux formations en atelier sur le web design, Android et développement web, administration réseau et système, bureautique, blogging, community manager , web marketing , modélisation 3D et le montage vidéo, à l'Institut privé de gestion et du développement économique , puis au complexe privé Camara-Laye, à Moungali.

Thegi Fortuné Mampassi Osseté a présenté sa structure, avant de souligner l'engouement des jeunes à apprendre. Plus de deux mille jeunes sont été inscrits à cette formation et trois cents demeurent encore en attente, a indiqué le président de l'AJP.

L'Ajp, poursuit-il, ne laisse pas l'Etat seul former les jeunes, mais elle doit l'accompagner dans cette immense tâche. « Tech Noël permet de mettre en place un marché d'application des jeunes congolais , de développer l'action créative et les échanges entre le jeunes ainsi que de placer leur talent au cœur du développement social, culturel et économique », a -t-il fait savoir.

Franck Siolo a, quant à lui, félicité l'initiative de l'association pour la formation des jeunes pendant les vacances car, le plus souvent, ils s'adonnent à des pratiques décevantes.

Soulignant, en outre, que le renforcement des capacités est l'un des axes stratégiques prévus dans le cadre de la politique du ministère. Selon lui, le ministère ne ménagera aucun effort pour faire émerger une jeunesse compétente et active au développement du pays. « Nous travaillons à créer un cadre idéal leur permettant d'exprimer leur génie créateur afin de participer pleinement à l'éclosion d'une véritable économie numérique au Congo », a-t-il dit.