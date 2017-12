Congo-Brazzaville: Santé - L'hôpital général Adolphe-Sicé prime les agents méritants de l'année 2017

La cérémonie d'émulation a eu lieu, le 27 décembre, dans l'enceinte de l'hôpital en présence de Jean-Raoul Chocolat, son directeur général, et de nombreux invités.

Plusieurs critères ont été retenus pour distinguer les agents méritants. Des critères objectifs tels qu'énumérés par Apollinaire Goma, chef de service formation. Ce sont, par exemple, pour le personnel administratif : la ponctualité, l'assiduité, le dévouement, le respect du principe de la hiérarchie, courtoisie, la recevabilité, la prise des initiatives, l'observation de la communication horizontale, la participation à la prise des décisions et adhésion à la réalisation des objectifs à atteindre, proposition au supérieur hiérarchique de certaines actions à mener pour améliorer l'image de marque de l'hôpital aux fins de sa transformation en hôpital entreprise, le rapport avec les usagers.

Pour le personnel soignant, il a été retenu la ponctualité, l'assiduité, le dévouement, la tenue, le port de l'uniforme sans bijoux, cheveux écartés du col et bien peignés, nettoyage et remise du matériel en bon état après le travail, le sens de responsabilité : exécution complète du travail fait et prise d'initiatives, suivi des instructions, prestations des soins aux malades, s'acquitter des tâches confiées, intérêt réel pour le confort et la guérison des malades, l'observation des incidents des symptômes anormaux, comportement vis-à-vis des malades, des gardes-malades et visiteurs, faculté d'adaptation...

Près de treize agents se sont donc distingués au personnel administratif, médical et paramédical. Tous ont reçu des présents (ventilateurs et téléviseurs plasma) de leur hiérarchie. Au nom de tous les récipiendaires, le Dr David Anselme Malonga, chef de service néonatalogie, a remercié la direction de l'hôpital pour cette reconnaissance à leur égard avant d'exhorter les collègues non primés à travailler davantage pour mériter à l'avenir la confiance et l'estime de la hiérarchie.

L'émulation, en général, est un sentiment qui nous porte à vouloir faire aussi bien ou mieux que nos semblables, a dit Jean Raoul Chocolat. « Il nous appartient à tous de cultiver l'excellence, de cultiver davantage le sentiment d'appartenance à l'hôpital général Adolphe-Sicé, de valoriser les relations humaines et de cimenter la cohésion au sein du personnel pour des résultats plus performants.», a-t-il conseillé. Et d'ajouter, en s'adressant aux heureux primés : « Vous avez fait preuve d'éthique et de déontologie. Le jury vous le reconnaît. Cependant, vous avez sans doute compris que ces présents que vous venez de recevoir ne constituent pas une fin en soi. Vous n'allez donc pas dormir sur vos lauriers, parce que vous avez gagné. Ceci vous expose à plus de dévouement car, sans le savoir, vous devenez les miroirs de cet hôpital. Travaillez pour gagner davantage », a-t-il conclu.

La cérémonie d'émulation avait pour but d'amener les agents de l'hôpital général Adolphe -Sicé à une prise de conscience de leurs responsabilités, quant à leur participation à la vie de cette structure qui a un caractère particulier.