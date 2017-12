Congo-Brazzaville: Littérarure - Le roman "Sarah, ma belle cousine" présenté dans la ville océane

Coédité par LC Éditions et les Éditions Hemar, le livre de Henri Djombo, paru en 2016, a été présenté récemment au Centre culturel Jean-Baptiste-Tati-Loutard de Pointe-Noire par le Pr Mukala Kadima Nzuji.

Sarah, ma belle cousine est un roman bouleversant qui, à travers son récit palpitant et singulier, met en lumière une histoire imaginaire qui commence en Europie et se termine en Africanie. « Deux espaces, deux lieux dont s'est servi l'auteur Henri Djombo pour installer ses personnages. Contrairement à une habitude répandue dans la littérature africaine, où les récits commencent en Afrique et trouvent leur épilogue en Europe ou ils débutent au village pour se terminer en ville, cette histoire commence en Europie et se termine en Africanie », a dit Mukala Kadima Nzuji. Et d'ajouter que dans ce récit, le narrateur associe les lecteurs à l'histoire.

Dans une écriture limpide et simple, Henri Djombo peint dans son roman les gangrènes d'une société contemporaine où les vices ont pris le dessus sur les vertus, la méchanceté et la bonté s'opposent farouchement, les méritants sont honnis et les nuls hissés. Bref, un monde qui fonctionne comme un véritable Capharnaüm des temps modernes. Ce roman est une prédication à plus d'humanisme mais aussi à la persévérance dans l'éffort en dépit de l'hostilité des contextes parfois très obscurs.