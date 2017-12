Congo-Brazzaville: Noël - Dynamique Mongo-Mpoukou égaye huit cents enfants

L'association politique, conduite par son coordonnateur Lys Poaty Pambou, a offert des jouets aux enfants du cinquième arrondissement de Pointe-Noire, à l'occasion de la fête de la Nativité.

Huit cents enfants habitant Mongo-Mpoukou ont reçu des jouets tels que des poupées, des camions, des trains, des moto, des avions et autres. « Il était très important que les énergies des membres de l'association se mobilisent en vue de rendre la fête de Noël plus belle chez les tout-petits de Mongo-Mpoukou. Ce geste apporte un nouveau sang à l'ensemble des membres de l'association en vue de relancer les activités de notre structure. À travers moi, tous les membres de l'association remercient sincèrement l'appui de Jean-Marc Thystère Tchicaya, président du Rassemblement pour la démocratie et le progrès social (RDPS) », a déclaré Lys Poaty Pambou.

Mack Goma et Jerry Makaya, membres de Dynamique, se sont exprimés en ces termes : « Le RDPS, à travers la Dynamique, doit montrer que le parti ne somnole pas. La présente rencontre prouve que l'association reprend vie avec plus d'engouement et de détermination ».

Remerciant les membres de l'association pour les jouets, les enfants Emilia Ngolo et Tchissambou Nzoussi ont émis le vœu de voir d'autres structures politiques de la ville océane faire autant à leur égard. En plus des jouets, les enfants de Mongo-Mpoukou ont eu droit à un pot.