Congo-Kinshasa: Célébration - La FMT implore Dieu pour pacifier le pays

Dans son message de sensibilisation aux albinos et à toute la société sur les problèmes liés à l'albinisme ainsi que les droits des albinos, le président de la FMT a rappelé les conditions socio-économiques difficiles que traverse le pays. Alphonse Mwimba Makiese Texas a toutefois indiqué que le tableau peint n'a pas empêché son organisation de réaliser les actions prévues pour 2017. « Malgré les conditions difficiles, votre ONG ne s'est pas dérogée de ce qu'elle considère comme des habitudes pour elle. Nous avons réalisé toutes les manifestations prévues au cours de l'année et le peu que nous avons pu trouver, nous l'avons partagé avec vous », a-t-il soutenu.

La matinée de prière a été conduite par le père Stéphane, de la Coordination de la pastorale des services de santé/Archidiocèse de Kinshasa. L'officiant a exhorté l'assistance à cultiver la paix. « Suivons l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ dont la vie est fondée sur l'amour et la paix. Sans la paix, nous ne pouvons rien faire », a-t-il insisté. La Fondation Mwimba-Texas (FMT) et tous ses membres ont saissi cette occasion pour remercier Dieu de tous ses bienfaits au cours de l'année qui s'achève, tout en sollicitant son intervention pour ramener la paix en République démocratique du Congo (RDC).

